Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro

Um jovem de 18 anos, identificado como Matheus dos Santos Alves, foi preso por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de que o jovem estaria vendendo drogas, possivelmente armado, em uma moto no bairro Ilha da Luz. Ele tentou fugir, mas sofreu um acidente e foi capturado.
De acordo com a PM, ao ser localizado, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, ele perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e caiu. Em seguida, tentou escapar a pé por uma área de vegetação, mas foi alcançado e contido pelos policiais. Com ele, foram encontrados cerca de 2,5 quilos de maconha. O jovem confessou que comercializaria a droga.
A partir de novas informações obtidas durante a ocorrência, os policiais foram até um imóvel no bairro Zumbi, onde encontraram um local utilizado para o preparo de entorpecentes. No endereço, foram apreendidos tabletes de maconha, pinos e porções de cocaína, papelotes de pac, um frasco de loló e munições calibre .38, além de balança de precisão e materiais para embalo.
O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a escoriações causadas pela queda e, em seguida, levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi apreendida.
A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.