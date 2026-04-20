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Cariacica

Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste

O motorista seguia para o trabalho quando perdeu o controle da direção ao tentar ultrapassar um caminhão

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2026 às 11:45
Carro capotou após colisão com caminhão
Carro capotou após colisão com caminhão Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 22 anos morreu após o carro que dirigia bater em um caminhão e capotar na manhã desta segunda-feira (20) na Rodovia Leste-Oeste, na altura de Rio Marinho, em Cariacica.


Quem dirigia o carro era o mecânico Caio de Souza Lody, de 22 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.


Testemunhas contaram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o motorista seguia para o trabalho, em Vila Velha, quando perdeu o controle da direção ao tentar ultrapassar um caminhão que seguia no mesmo sentido. O veículo capotou várias vezes e só parou ao cair na valeta, na lateral da pista.


Quem presenciou o acidente afirma que, por causa da alta velocidade, o mecânico não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. As marcas de frenagem ainda estavam visíveis no asfalto. 


Ainda segundo informações da TV Gazeta, a vítima estava sem o cinto de segurança e o corpo foi arremessado do carro. O motorista do caminhão não ficou ferido, mas não quis gravar entrevista. 


Colegas de trabalho de Caio estiveram no local e contaram que, além de mecânico, o jovem era piloto de kart. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e orientou o trânsito na região.

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