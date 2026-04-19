Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Além da música, a ocasião também foi marcada por um momento profundamente pessoal: uma homenagem prestada ao seu pai, Robertino Braga. Visivelmente tocado, ele descreveu a situação como "uma alegria muito grande".





O impacto emocional foi evidente quando ele se deparou com as lembranças do pai: "Eu fiquei emocionado agora quando abri ali a fotografia dele e a placa. Muito lindo. Muito lindo."





O nome foi oficializado após a Câmara Municipal aprovar o Projeto de Lei nº 45/2026, de autoria do Poder Executivo. É importante ressaltar que a homenagem é exclusiva ao terminal de passageiros, enquanto o aeroporto mantém o nome oficial de Aeroporto Regional “Raimundo de Andrade”.





A cerimônia de inauguração, que reuniu autoridades locais e fãs, celebrou a memória do Sr. Robertino, relojoeiro de profissão e figura central na vida do "Rei". Segundo a justificativa do projeto aprovado, foi ele quem presenteou o filho com seu primeiro violão, despertando o talento que viria a conquistar o mundo.





A proposta destaca Robertino como um homem simples e trabalhador, cujo apoio foi determinante para que o nome de Cachoeiro de Itapemirim fosse projetado nacionalmente.





O ponto alto do dia ocorreu quando a aeronave do cantor tocou a pista.





Com a nova estrutura, a prefeitura espera não apenas modernizar o atendimento aos viajantes, mas também consolidar o aeroporto como um ponto de referência cultural e afetiva para o município.