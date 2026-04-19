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Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Cantor pousou no Aeroporto de Cachoeiro e participou de homenagem ao pai dele, que dá nome ao terminal de passageiros

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2026 às 19:31

Em uma tarde marcada por emoção e nostalgia, o Aeroporto Regional de Cachoeiro de Itapemirim viveu um momento histórico neste domingo (19). O cantor Roberto Carlos pousou em solo cachoeirense por volta das 18 horas para inaugurar oficialmente o novo terminal de passageiros, que agora passa a se chamar “Robertino Braga”, em homenagem ao pai do artista.


Mesmo com uma carreira consolidada e o reconhecimento do público, os momentos que antecedem uma apresentação ainda guardam uma magia especial. Em entrevista, logo após sair do avião, o astro abriu o coração sobre suas expectativas para os shows, emoções familiares e o peso do título de "Rei da MPB".

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros TV Gazeta

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Apesar de toda a experiência, a ansiedade antes de se encontrar com os fãs não desapareceu. Questionado sobre o nervosismo ao subir no palco, ele confessou que até hoje ainda tem um pouco de frio na barriga antes de qualquer apresentação.


No entanto, toda essa tensão inicial se dissipa rapidamente assim que o show começa. "Quando eu dou o primeiro passo no palco, já tô em casa", acrescentando também sobre atrair fãs de todo o país. "É que as pessoas gostam do que eu vou fazer".


Esbanjando humildade, Roberto Carlos também falou sobre o título de "Rei da MPB". Ele deixa claro que tem imensa gratidão, mas recusa a vaidade da coroa. 


Ele atribui a majestade puramente ao amor do seu público, enxergando o título como uma demonstração de afeto popular. "Eu vejo que isso é uma coisa muito carinhosa por parte do povo, mas eu eu não sou rei não. Eu, na verdade, aceito isso com muito carinho, com agradecimento muito grande. Isso é uma homenagem que tenho recebido."

Homenagem ao pai

Além da música, a ocasião também foi marcada por um momento profundamente pessoal: uma homenagem prestada ao seu pai, Robertino Braga. Visivelmente tocado, ele descreveu a situação como "uma alegria muito grande".


O impacto emocional foi evidente quando ele se deparou com as lembranças do pai: "Eu fiquei emocionado agora quando abri ali a fotografia dele e a placa. Muito lindo. Muito lindo."


O nome foi oficializado após a Câmara Municipal aprovar o Projeto de Lei nº 45/2026, de autoria do Poder Executivo. É importante ressaltar que a homenagem é exclusiva ao terminal de passageiros, enquanto o aeroporto mantém o nome oficial de Aeroporto Regional “Raimundo de Andrade”.


A cerimônia de inauguração, que reuniu autoridades locais e fãs, celebrou a memória do Sr. Robertino, relojoeiro de profissão e figura central na vida do "Rei". Segundo a justificativa do projeto aprovado, foi ele quem presenteou o filho com seu primeiro violão, despertando o talento que viria a conquistar o mundo.


A proposta destaca Robertino como um homem simples e trabalhador, cujo apoio foi determinante para que o nome de Cachoeiro de Itapemirim fosse projetado nacionalmente.


O ponto alto do dia ocorreu quando a aeronave do cantor tocou a pista.


Com a nova estrutura, a prefeitura espera não apenas modernizar o atendimento aos viajantes, mas também consolidar o aeroporto como um ponto de referência cultural e afetiva para o município.

Roberto Carlos inaugura placa em aeroporto de Cachoeiro neste domingo (19)
Roberto Carlos inaugura placa em aeroporto de Cachoeiro neste domingo (19) TV Gazeta

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