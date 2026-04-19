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Futebol Capixaba

Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Times ficam na igualdade, no jogo de encerramento da terceira rodada, disputado no Rochão

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2026 às 18:13
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Richard Andrade

O Real Noroeste segue sem vencer e permanece na última posição do Grupo 12, do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste domingo, o time capixaba não saiu do 0 a 0 contra o líer Tombense, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.


Independente do resultado, o Tombense encerrou a terceira rodada na liderança do Grupo 12, com sete pontos ganhos. Já o Real Noroeste, com o empate, soma o seu primeiro ponto e segue na lanterna da chave.


A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada do Grupo 12. No sábado, às 19h (de Brasília), o Tombense visita o Democrata GV, no estádio Mamudão, em Governador Valadares. No domingo, às 16h, o Real Noroeste enfrenta o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica.


O jogo


Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Richard Andrade

O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio e poucas chances claras no estádio Rochão. Nos minutos iniciais, a Tombense teve leve superioridade, controlando mais a posse de bola e chegando com maior frequência ao ataque. Com o passar do tempo, o Real Noroeste ajustou a marcação, passou a ter mais presença ofensiva e assumiu o controle das ações, embora sem conseguir transformar o domínio em oportunidades efetivas de gol. A etapa ainda teve dois cartões amarelos para o time capixaba e terminou sem alterações no placar.


No segundo tempo, Real Noroeste e Tombense mantiveram o equilíbrio visto na etapa inicial, mas com maior protagonismo do time capixaba em boa parte do período. O Real começou pressionando, controlou mais as ações e buscou o gol com maior intensidade, enquanto a Tombense encontrou dificuldades para sair para o jogo. Com o passar do tempo, a equipe mineira conseguiu equilibrar novamente a partida, deixando o confronto mais truncado e com poucas oportunidades claras. Mesmo com a insistência do Real Noroeste na reta final, o placar não foi alterado, e o empate sem gols se manteve até o apito final no Rochão.

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