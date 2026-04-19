Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

O Real Noroeste segue sem vencer e permanece na última posição do Grupo 12, do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste domingo, o time capixaba não saiu do 0 a 0 contra o líer Tombense, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.





Independente do resultado, o Tombense encerrou a terceira rodada na liderança do Grupo 12, com sete pontos ganhos. Já o Real Noroeste, com o empate, soma o seu primeiro ponto e segue na lanterna da chave.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada do Grupo 12. No sábado, às 19h (de Brasília), o Tombense visita o Democrata GV, no estádio Mamudão, em Governador Valadares. No domingo, às 16h, o Real Noroeste enfrenta o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica.





O jogo



