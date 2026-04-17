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Curiosidades do evento

Até água mineral para tomar banho: veja as exigências de Roberto Carlos para show no ES

Os pedidos do artista serão colocados em seu camarim, que ficará no palco montado para a apresentação neste domingo (19)
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 18:13

Especial de Natal do Rei Roberto Carlos
Roberto Carlos volta ao ES para show em comemoração aos 85 anos. Futura Press/Folhapress

O camarim é o espaço pessoal do artista durante as apresentações, mas para o show de aniversário de Roberto Carlos, em Cachoeiro de Itapemirim, no próximo domingo (19), as coisas devem estar ainda mais preparadas para receber o artista. De acordo com a organização do evento, o “Rei” teria feito exigências para sua apresentação.


As ordens vieram para a montagem do camarim de Roberto, que ficará no palco montado para o evento. O mais curioso dos pedidos teria sido que os banhos fossem preparados com água mineral, assim como as separadas para o consumo do artista. Além disso, ele exigiu que, no camarim, também tivessem porções de queijo e muito mel.


O bolo de aniversário do Rei também será preparado especialmente para o show, como antecipado pela coluna Leonel Ximenes, com recheios de doce de leite, coco e abacaxi, mais especificamente, o abacaxi de Marataízes.


O evento marca o aniversário de 85 anos do artista, comemorado justamente na cidade natal de Roberto, no Sul do Espírito Santo.

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