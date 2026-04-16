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Leonel Ximenes

Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Cantor comemora 85 anos neste domingo (19) com um show em sua cidade-natal

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 03:10

Públicado em 

16 abr 2026 às 03:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Roberto Carlos experimenta o bolo do seu aniversário durante show em Cachoeiro
Roberto Carlos experimenta o bolo do seu aniversário durante show em Cachoeiro em 2023 Crédito: Reprodução de vídeo
Aniversário de rei tem que ter bolo à altura da sua majestade. E Roberto Carlos, que faz 85 anos, não vai se decepcionar: no show que o cantor vai realizar em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, neste domingo (19), às 21h, a guloseima está sendo preparada com todo o carinho.
O tradicional bolo servido no momento do parabéns, preparado por confeiteiras da própria cidade, deve pesar cerca de 30 quilos e render aproximadamente 240 fatias. A produção é assinada pelas irmãs Déia, Lena e Nilza, responsáveis por manter uma característica que se tornou marca da celebração. A receita segue simples, com recheios de doce de leite, abacaxi e coco, respeitando a preferência do artista.
“O recheio nunca mudou. Ele gosta de bolo simples, o mais simples possível. E a maior alegria pra gente é quando ele prova e diz que só come bolo gostoso daqui de Cachoeiro, feito por nós”, afirma dona Déia.

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A tradição começou nas comemorações dos 50 anos de carreira do cantor, quando a confeiteira foi indicada pela produção do evento. Desde então, o preparo se repete a cada retorno do artista à cidade, consolidando-se como um elemento simbólico da relação entre Roberto Carlos e Cachoeiro de Itapemirim.
A produção do bolo começa quatro dias antes da apresentação e envolve um processo artesanal, que mobiliza a equipe familiar.
O show, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, integra a turnê “Eu Ofereço Flores”, mesmo nome do EP lançado em 2024, e traz no repertório clássicos como “Detalhes”, “Como é grande o meu amor por você”, “Emoções”, “Outra vez”, “Nossa Senhora” e “Amigo”, além de canções mais recentes.
Com mais de 70 álbuns lançados no Brasil e carreira consolidada internacionalmente, Roberto Carlos acumula mais de 150 milhões de cópias vendidas, centenas de discos de ouro e prêmios como o Grammy Latino. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, em 1941, iniciou a carreira ainda na infância em rádios locais e se tornou, nos anos 1960, um dos protagonistas da Jovem Guarda, movimento que marcou a música e o comportamento no país.
Mais informações: www.eventim.com.br.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Cultura Música Roberto Carlos Festa de Aniversário
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