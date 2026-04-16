Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Roberto Carlos experimenta o bolo do seu aniversário durante show em Cachoeiro em 2023 Crédito: Reprodução de vídeo

Aniversário de rei tem que ter bolo à altura da sua majestade . E Roberto Carlos, que faz 85 anos, não vai se decepcionar: no show que o cantor vai realizar em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, neste domingo (19), às 21h, a guloseima está sendo preparada com todo o carinho.

O tradicional bolo servido no momento do parabéns, preparado por confeiteiras da própria cidade, deve pesar cerca de 30 quilos e render aproximadamente 240 fatias. A produção é assinada pelas irmãs Déia, Lena e Nilza, responsáveis por manter uma característica que se tornou marca da celebração. A receita segue simples, com recheios de doce de leite, abacaxi e coco, respeitando a preferência do artista.

“O recheio nunca mudou. Ele gosta de bolo simples, o mais simples possível. E a maior alegria pra gente é quando ele prova e diz que só come bolo gostoso daqui de Cachoeiro, feito por nós”, afirma dona Déia.

A tradição começou nas comemorações dos 50 anos de carreira do cantor, quando a confeiteira foi indicada pela produção do evento. Desde então, o preparo se repete a cada retorno do artista à cidade, consolidando-se como um elemento simbólico da relação entre Roberto Carlos e Cachoeiro de Itapemirim.

A produção do bolo começa quatro dias antes da apresentação e envolve um processo artesanal, que mobiliza a equipe familiar.

O show, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, integra a turnê “Eu Ofereço Flores”, mesmo nome do EP lançado em 2024, e traz no repertório clássicos como “Detalhes”, “Como é grande o meu amor por você”, “Emoções”, “Outra vez”, “Nossa Senhora” e “Amigo”, além de canções mais recentes.