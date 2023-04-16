Roberto Carlos durante show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Não é qualquer bolo - é o bolo de aniversário dos 82 anos do Rei. A coluna antecipa detalhes da guloseima que será repartida e degustada no palco durante o show que Roberto Carlos fará em Cachoeiro de Itapemirim, na próxima quarta-feira (19) . O cantor, como você verá, caro leitor, é exigente e detalhista.

A honra da confecção do bolo de Roberto Carlos caberá mais uma vez à boleira Deia Cabellino, que foi encarregada, junto com sua irmã Nilza, de fazer também o grande doce no aniversário de 70 e 75 anos de RC e o comemorativo aos 50 anos de carreira do ídolo capixaba.

Para começar a lista de exigências do artista, o bolo tem que ser de massa branca. Na versão 2023, terá recheio de doce de leite (duas camadas), coco e abacaxi.

Your browser does not support the audio element. Rei exigente: os segredos do bolo de aniversário de Roberto Carlos no ES

“Começamos a fazer o bolo na terça-feira de manhã (18) e só vamos terminá-lo no dia seguinte. A gente mesmo entrega, com pratos, talheres, espátula e taça para brinde. A gente aproveita e fica logo para o show”, diverte-se dona Deia, que há 30 anos confecciona bolos ao lado da irmã, na Capital Secreta

Outros segredos rondam o bolo do maior cantor brasileiro. A guloseima pesa de 20 a 24 quilos, o suficiente para render 200 fatias. São sempre quatro camadas de recheio, uma antiga exigência do artista.

A peça, que tem 10 centímetros de altura e 60 cm por 60 cm de área, não pode ser feita de qualquer maneira. Talvez por ser reconhecidamente supersticioso, o bolo do Rei não pode, por exemplo, ser oval, não pode ter trança, não pode ter laço. E tem que ser branquinho - e sempre dessa cor.

"A gente faz o bolo com todo cuidado, com muito carinho, porque é uma coisa muito especial. É uma honra para a gente" Deia Cabellino - Confeiteira do bolo de Roberto Carlos

A boleira cachoeirense sabe muito bem disso. E conta um episódio sobre essa preferência de Roberto Carlos pela cor branca. “Da primeira vez, fiz umas estrelas azuis clarinhas e levei para colocá-las em cima do bolo, mas ele não quis. Tem que ser um bolo lisinho e o que eu faço é apenas colocar alguns detalhes no cantinho do bolo”, revela Deia, de 70 anos, fã da música “Esse Cara Sou Eu”.

Deia Cabellino, por sinal, tem mais um segredinho para revelar à coluna. “Faço um bolo à parte e mando para o hotel, para ele cantar parabéns com os amigos e familiares. Esse é um mimo nosso, de Deia e Nilza.”

Dona Deia com Roberto Carlos quando ele comemorava seus 75 anos, no último show dele em Cachoeiro Crédito: Álbum de família

A confeiteira já é tão familiar ao staff do Rei que seu carro tem uma credencial especial para ingressar na área do espetáculo, de forma a facilitar a entrega do bolo para a festa do dia 19 de abril no Parque de Exposições da cidade do sul do Estado