Rei exigente: os segredos do bolo de aniversário de Roberto Carlos no ES

A honra da confecção do bolo de Roberto Carlos
caberá mais uma vez à boleira Deia Cabellino, que foi encarregada, junto com sua irmã Nilza, de fazer também o grande doce no aniversário de 70 e 75 anos de RC e o comemorativo aos 50 anos de carreira do ídolo capixaba.
Para começar a lista de exigências do artista, o bolo tem que ser de massa branca. Na versão 2023, terá recheio de doce de leite (duas camadas), coco e abacaxi.
“Começamos a fazer o bolo na terça-feira de manhã (18) e só vamos terminá-lo no dia seguinte. A gente mesmo entrega, com pratos, talheres, espátula e taça para brinde. A gente aproveita e fica logo para o show”, diverte-se dona Deia, que há 30 anos confecciona bolos ao lado da irmã, na Capital Secreta
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Outros segredos rondam o bolo do maior cantor brasileiro. A guloseima pesa de 20 a 24 quilos, o suficiente para render 200 fatias. São sempre quatro camadas de recheio, uma antiga exigência do artista.
A peça, que tem 10 centímetros de altura e 60 cm por 60 cm de área, não pode ser feita de qualquer maneira. Talvez por ser reconhecidamente supersticioso, o bolo do Rei não pode, por exemplo, ser oval, não pode ter trança, não pode ter laço. E tem que ser branquinho - e sempre dessa cor.
A boleira cachoeirense sabe muito bem disso. E conta um episódio sobre essa preferência de Roberto Carlos pela cor branca. “Da primeira vez, fiz umas estrelas azuis clarinhas e levei para colocá-las em cima do bolo, mas ele não quis. Tem que ser um bolo lisinho e o que eu faço é apenas colocar alguns detalhes no cantinho do bolo”, revela Deia, de 70 anos, fã da música “Esse Cara Sou Eu”.
Deia Cabellino, por sinal, tem mais um segredinho para revelar à coluna. “Faço um bolo à parte e mando para o hotel, para ele cantar parabéns com os amigos e familiares. Esse é um mimo nosso, de Deia e Nilza.”
A confeiteira já é tão familiar ao staff do Rei que seu carro tem uma credencial especial para ingressar na área do espetáculo, de forma a facilitar a entrega do bolo para a festa do dia 19 de abril no Parque de Exposições da cidade do sul do Estado
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E o preço desse bolo tão especial? “O preço é o que cobro nos nossos bolos”, despista dona Deia. Esse segredinho a coluna fica devendo.