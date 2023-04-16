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Leonel Ximenes

Rei exigente: os segredos do bolo de aniversário de Roberto Carlos no ES

Os sabores, o número de camadas de recheio, as dimensões, a confeiteira: preferências do cantor foram atendidas nos detalhes

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

16 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

19/04/2009 - O cantor Roberto Carlos durante show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira, no Estádio do Sumaré
 Roberto Carlos durante show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Não é qualquer bolo - é o bolo de aniversário dos 82 anos do Rei. A coluna antecipa detalhes da guloseima que será repartida e degustada no palco durante o show que Roberto Carlos fará em Cachoeiro de Itapemirim, na próxima quarta-feira (19). O cantor, como você verá, caro leitor, é exigente e detalhista.
A honra da confecção do bolo de Roberto Carlos caberá mais uma vez à boleira Deia Cabellino, que foi encarregada, junto com sua irmã Nilza, de fazer também o grande doce no aniversário de 70 e 75 anos de RC e o comemorativo aos 50 anos de carreira do ídolo capixaba.
Para começar a lista de exigências do artista, o bolo tem que ser de massa branca. Na versão 2023, terá recheio de doce de leite (duas camadas), coco e abacaxi.
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“Começamos a fazer o bolo na terça-feira de manhã (18) e só vamos terminá-lo no dia seguinte. A gente mesmo entrega, com pratos, talheres, espátula e taça para brinde. A gente aproveita e fica logo para o show”, diverte-se dona Deia, que há 30 anos confecciona bolos ao lado da irmã, na Capital Secreta.
Outros segredos rondam o bolo do maior cantor brasileiro. A guloseima pesa de 20 a 24 quilos, o suficiente para render 200 fatias. São sempre quatro camadas de recheio, uma antiga exigência do artista.
A peça, que tem 10 centímetros de altura e 60 cm por 60 cm de área, não pode ser feita de qualquer maneira. Talvez por ser reconhecidamente supersticioso, o bolo do Rei não pode, por exemplo, ser oval, não pode ter trança, não pode ter laço. E tem que ser branquinho - e sempre dessa cor.
"A gente faz o bolo com todo cuidado, com muito carinho, porque é uma coisa muito especial. É uma honra para a gente"
Deia Cabellino - Confeiteira do bolo de Roberto Carlos
A boleira cachoeirense sabe muito bem disso. E conta um episódio sobre essa preferência de Roberto Carlos pela cor branca. “Da primeira vez, fiz umas estrelas azuis clarinhas e levei para colocá-las em cima do bolo, mas ele não quis. Tem que ser um bolo lisinho e o que eu faço é apenas colocar alguns detalhes no cantinho do bolo”, revela Deia, de 70 anos, fã da música “Esse Cara Sou Eu”.

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Deia Cabellino, por sinal, tem mais um segredinho para revelar à coluna. “Faço um bolo à parte e mando para o hotel, para ele cantar parabéns com os amigos e familiares. Esse é um mimo nosso, de Deia e Nilza.”
Dona Deia com Roberto Carlos quando ele comemorava seus 75 anos, no último show dele em Cachoeiro
Dona Deia com Roberto Carlos quando ele comemorava seus 75 anos, no último show dele em Cachoeiro Crédito: Álbum de família
A confeiteira já é tão familiar ao staff do Rei que seu carro tem uma credencial especial para ingressar na área do espetáculo, de forma a facilitar a entrega do bolo para a festa do dia 19 de abril no Parque de Exposições da cidade do sul do Estado.
E o preço desse bolo tão especial? “O preço é o que cobro nos nossos bolos”, despista dona Deia. Esse segredinho a coluna fica devendo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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