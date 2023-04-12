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Leonel Ximenes

"Anjo dos doentes", irmã de 90 anos é indicada a título em Cachoeiro

Há mais de 60 anos, religiosa vai todos os dias visitar pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 15:26

Públicado em 

12 abr 2023 às 15:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cachoeiro
A irmã Otília foi homenageada com um ensaio fotográfico que retrata o carinho dela com os pacientes da Santa Casa de Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte
Há mais de 60 anos, a rotina diária da irmã Otília, de 90 anos, é a mesma: visitar os pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A bondade e a dedicação poderão ser reconhecidos em breve: a religiosa católica acaba de ser indicada para receber o título de Cachoeirense Presente Nº 1, uma honraria muito reconhecida na Capital Secreta.
A escolha é feita pelos vereadores cachoeirenses, e o título é conferido durante a festa da cidade, no dia 29 de junho. A indicação de irmã Otília, da Congregação das Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia, foi feita por dois jornalistas, Alessandro de Paula e Anete Lacerda.
E vem de um vereador e pastor evangélico a sugestão de acelerar o rito legislativo para que se acate logo a indicação da religiosa. “As igrejas têm um papel fundamental na socialização. Não por acaso, temos três hospitais filantrópicos cuidados por instituições religiosas em Cachoeiro de Itapemirim e o trabalho da irmã é invejável”, reconhece Delandi Macedo (Podemos).

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Presidente interino da Casa, Vandinho da Padaria (PSDB) reforçou que, mesmo já havendo a menção de outro nome pelos vereadores, a indicação de irmã Otília é muito bem-vinda e será considerada quando a mesa diretora da Câmara de Cachoeiro elaborar o projeto de resolução para a escolha do agraciado de 2023: “Acredito que ela seja muito maior que esta homenagem, é mais do que merecido”.
Todos os anos, com votação e aprovação em plenário, os vereadores escolhem, dentre os nomes indicados por algum dos parlamentares ou membros da sociedade organizada, a personalidade de maior destaque na comunidade cachoeirense para ser agraciada com o Título de Cachoeirense Presente nº 1. A honraria é entregue na sessão solene em comemoração à Festa de Cachoeiro, em junho.

Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro

Em dezembro do ano passado, a mineira Maria Joana Otília, seu nome de batismo, foi homenageada pelo fotógrafo Rafael Duarte com um ensaio que retrata o carinho dela com os pacientes da Santa Casa de Cachoeiro. O ensaio fotográfico foi publicado por A Gazeta.
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Irmã Otília visita, todos os dias, pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia  Crédito: Filipe Vargas
Sobre seu apostolado na Santa Casa com os pacientes internados, irmã Otília declarou ao portal Dia a Dia ES: “Rezo o Evangelho com eles, rezo o Pai-Nosso, respeito as religiões. Eles podem seguir o que quiserem. É uma missão muito pequena, mas é o que eu posso fazer".
Uma vida de tanta bondade e entrega merece sempre ser condecorada. Irmã Otília é mais que a nº 1 - ela é 10!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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