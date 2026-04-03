Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990

O 100% elétrico e-Vitara marca a estreia da nova fase da Suzuki no Brasil. Crédito: Suzuki/Divulgação

O Suzuki e-Vitara, primeiro SUV 100% elétrico da marca no Brasil, desembarca oficialmente no país neste mês, com preço promocional de lançamento de R$ 259.990. A novidade foi apresentada em março e chega em versão única, a 4Style, com tração 4x4 e autonomia de 293 km, segundo o Inmetro.

Importado da Índia, o SUV marca o início de uma nova fase da Suzuki no mercado brasileiro, onde o único carro oferecido no portfólio até então era o Jimny Sierra, que saiu de linha. A montadora japonesa projeta a chegada de novos modelos em breve.

“A chegada do e-Vitara ao Brasil marca uma nova e promissora fase de sucesso da Suzuki veículos no mercado nacional. O veículo une toda a capacidade e versatilidade já características da marca à praticidade de um modelo 100% elétrico com boa autonomia e, principalmente, com a renomada tecnologia japonesa, famosa por produzir automóveis robustos e duráveis”, afirma o CEO da Suzuki Veículos no Brasil, Mauro Luis Correia.

Atualmente, o mercado brasileiro de SUVs elétricos focados em off-road não tem muitos modelos. No entanto, o e-Vitara pode ter que encarar rivais de peso do segmento de utilitários elétricos por aqui, desde os mais consolidados no mercado, como o Volvo EX30 e o BYD Yuan Pro, até os mais novos, como o Geely EX5, por exemplo.

Veja os detalhes do novo Suzuki e-Vitara:

Motorização e carregamento

O e-Vitara conta com os modos de condução Auto e Trail, que podem ser selecionados pelo condutor conforme a dificuldade que o terreno oferece. Crédito: Leo Sposito

Com dois motores elétricos, o modelo tem uma potência combinada de 184 cv e um torque de 31,2 kgfm, além de aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. As baterias são de íon lítio de 61 kWh e o carregamento pode ser feito com um carregador AC, que permite ir de 10% a 100% em 9 horas, ou com um DC, que pode ir de 10% a 80% em 45 minutos.

A capacidade off-road do SUV é reforçada com o sistema de tração AllGrip, que oferece os modos de condução Auto e Trail. O primeiro é totalmente automático e melhora a manobrabilidade em estradas irregulares, controlando automaticamente o torque das rodas, enquanto o segundo é voltado para uso off-road, principalmente em condições de baixa aderência, como lama e neve.

Design e tecnologia

O Suzuki e-Vitara tem visual bastante diferente dos modelos que a marca trazia para o Brasil, como o Jimny Sierra, por exemplo. Crédito: Leo Sposito

Com um look de SUV urbano moderno, o design do e-Vitara inclui maçanetas traseiras embutidas na coluna C, faróis e lanternas de LED e caixas de rodas com desenho “quadrado”. As rodas, inclusive, são de liga leve com aro 18”.

Na cabine, o modelo conta com uma tela panorâmica que integra painel de instrumentos, de 10,25”, e central multimídia, que tem 10,1”, permite conexão a Apple CarPlay e Android Auto sem fio e tem comandos de voz. O volante é multifuncional e permite controlar o sistema de condução Adaptative Cruise Control e os sistemas de áudio e telefone do sistema de entretenimento.

Além disso, o interior do veículo conta com teto de vidro, sistema de proteção contra raios UV e IR, vidros dianteiros com redução de ruído e freio de estacionamento elétrico com auto-hold.

O utilitário tem 4,27 m de comprimento, 2,7 m de entre-eixos, 1,8 m de largura e 1,63 m de altura, com porta-malas de capacidade de 310 litros. Para o exterior, estão disponíveis cinco opções de cores, todas perolizadas: Verde Brisa com teto preto, Cinza Grandeza, Azul Celestial, Prata Esplêndido e Preto Bluish.

As tecnologias de segurança presentes no modelo incluem sistema de câmeras 360º, radar e câmera monocular, que detectam veículos, motos, bicicletas e pedestres na frente do carro e alertam o motorista em caso de risco de colisão.

Entre os sistemas ativos de assistência ao motorista, estão: piloto automático adaptativo (ACC), sistema de aviso de ponto cego (BSW), sistema de manutenção de faixa (LKA), prevenção de mudança de faixas (LDP), freio de múltipla colisão (MCB), alerta de tráfego traseiro (RCTA) e sistema de farol alto adaptativo (AHS).

Veja como ficou o Suzuki e-Vitara