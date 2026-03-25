SUV médio

Novo VW Tiguan chega com motor mais potente e preços a partir de R$ 299.990

Modelo chega à terceira geração com propulsor turbo de 272 cv e tração integral 4Motion, além de um design mais alinhado à identidade global da marca e pacote de tecnologias mais robusto

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:54

A terceira geração do VW Tiguan chega às lojas da marca em maio, custando a partir de R$ 299.990. Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen apresentou oficialmente a terceira geração do Novo Tiguan ao mercado brasileiro, com motorização mais potente e pacote de tecnologias mais robusto. Com preços a partir de R$ 299.990, a linha 2026 do SUV chega às lojas em maio.

Embaixo do capô, a versão única R-Line conta com o motor 2.0 turbo a gasolina, que entrega 272 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, sendo a versão mais potente da história do modelo no Brasil. Além disso, o câmbio é automático de oito marchas e a tração é a integral 4Motion.

O conjunto mecânico do Novo Tiguan permite a aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. O consumo é de 8,9 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada – lembrando que ele pode ser abastecido somente com gasolina.

As dimensões do SUV são de 4,69 m de comprimento, 2,79 m de entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,69 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 423 litros.

Design

O novo design do Tiguan é mais alinhado à identidade global da marca. Crédito: Volkswagen/Divulgação

O design do Novo Tiguan passou por renovações, incluindo na iluminação e grade dianteiras, que reforçam a assinatura visual moderna do modelo, mais alinhada à identidade global da marca.

A assinatura luminosa inclui faróis e lanternas em LED, mais afilados e com a tecnologia IQ. Light Matrix, que utiliza 750 lumens de fluxo luminoso para tornar a iluminação mais segura na condução noturna.

A grade frontal também ganhou entradas maiores posicionadas nas extremidades do para-choque, permitindo o aprimoramento do direcionamento do ar. Além disso, este é o primeiro modelo da Volkswagen no Brasil a contar com logo iluminado na dianteira e traseira.

A silhueta do SUV também ganhou proporções mais dinâmicas, com “ombros” marcantes sobre as caixas de roda e as novas rodas de 19”. Na traseira, o destaque fica por conta da nova linha horizontal fina de iluminação.

No total, são seis opções de cores para a nova geração do Tiguan: os inéditos Cinza Ascot (sempre com teto em Preto Mystic) e Azul Pacífico, além de Cinza Platinum, Prata Pyrit, Branco Puro e Preto Mystic.

Também é possível escolher entre duas opções de revestimentos de bancos: Soul Grigio com os bancos em preto e cinza (disponível apenas nas pinturas Azul Pacífico, Cinza Platinum, Prata Pyrit e Branco Puro) e Soul-Ambar Brown, com couro nas cores preto e marrom (disponível exclusivamente para o Cinza Ascot e Preto Mystic).

Tecnologia

O Novo VW Tiguan tem dois paineis na cabine, que somados têm mais de 25”. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Feito sobre a plataforma MQB Evo, o Novo Tiguan conta com um pacote de tecnologias mais robusto em relação às linhas anteriores.

Ao destravar as portas, os retrovisores externos projetam o logo VW no piso, além da iluminação individual nas maçanetas externas. Já nas lanternas traseiras IQ. Light, estão disponíveis três configurações diferentes de animações para a função Coming & Leaving Home.

No interior, ele oferece duas telas: uma para o painel de instrumentos de 10,25” e uma para a central multimídia de 15”, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio e assistente de voz. A cabine conta, ainda, com o Ambient Light da Volkswagen, que disponibiliza 30 opções de cores e funções de segurança. Ao acionar o pisca-alerta, as luzes do interior mudam e piscam de acordo com a sinalização, para manter o motorista atento.

Também é possível controlar a abertura do teto solar panorâmico pelos controles sensíveis ao toque no plafon de teto e a abertura da tampa elétrica do porta-malas com função Easy Open & Close, pelo botão posicionado na porta do motorista.

Uma das novidades do Novo Tiguan é a alavanca de câmbio, que agora cede o espaço no console para o Seletor de Experiências, que permite o controle do volume, troca dos modos de condução e as novas experiências da cabine. A troca de marchas agora é feita pela manopla que fica atrás do volante, assim como nos modelos ID. da Volkswagen.

O modelo também ganhou novos bancos, com superfícies mais amplas e ergonômicas, visando uma maior retenção em curvas e maior suporte lombar, para reduzir a fadiga em longas viagens. Os assentos dianteiros ainda oferecem ajuste 100% elétrico das posições, função memória, aquecimento, ventilação e oito opções de massagem.

Segurança

O Novo Tiguan conta com mais de 12 sistemas ativos de segurança e conquistou 5 estrelas no Latin NCAP. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Recipiente de cinco estrelas no Latin NCAP, o Novo Tiguan conta com mais de 12 sistemas ativos de segurança. Entre eles, um dos destaques é o Emergency Assist, que conduz o carro para uma parada de emergência em caso de perda de consciência do condutor.

Outro sistema disponível é o Travel Assist, que une o Lane Assist, o Front Assist e o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) para uma condução semi autônoma nível dois, freando, acelerando e mantendo o carro centralizado na faixa.

Tração e modos de condução

O SUV oferece seis modos de condução: Eco, Normal, Sport, Individual, Snow e Off-road. Crédito: Volkswagen/Divulgação

O lançamento do Novo Tiguan marca a volta da tração integral 4Motion, que com o sistema Haldex trabalha de forma independente, reconhecendo o terreno e adaptando a entrega de potência de acordo com o escorregamento das rodas, sem a necessidade de ação do motorista.

Isso permite que o Novo Tiguan também ofereça o Assistente de Descidas (HDC - Hill Decent Control), que utiliza o sistema ABS e ESC para descida de ladeiras íngremes de forma segura e controlada.

O SUV oferece ainda seis modos de condução: Eco, Normal, Sport, Individual, Snow e Off-road. No modo Off-road, é acionada uma visualização a mais na central multimídia com altitude, ângulo das rodas e inclinação para maior controle em trilhas ou situações fora de estrada mais severas.

*Com informações da Volkswagen.

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