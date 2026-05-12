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Veja o diagnóstico

Diogo Nogueira é internado e cancela shows após perder a voz

A equipe do artista informou, por meio das redes sociais, que ele foi diagnosticado com uma laringite bacteriana grave
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 11:45

Diogo Nogueira é internado e cancela shows após perder a voz Marcos Hermes/ Divulgação
O cantor Diogo Nogueira surpreendeu os fãs ao anunciar que precisará se afastar temporariamente dos palcos por questões de saúde. Na última segunda-feira (11), a equipe do artista informou, por meio das redes sociais, que ele foi diagnosticado com uma laringite bacteriana grave e está internado para tratamento hospitalar.
Por conta do quadro, o sambista precisou cancelar os compromissos marcados para os próximos dias. Segundo o comunicado oficial, a doença afetou diretamente sua capacidade vocal, impossibilitando apresentações musicais neste momento. A decisão, de acordo com a equipe, foi tomada por orientação médica para garantir a recuperação completa do cantor.
"Informamos que Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias, em razão de um quadro de laringite bacteriana grave, que está sendo tratado em ambiente hospitalar", informou o comunicado.

Cantor precisou interromper agenda de shows

Diogo estava viajando o Brasil com a turnê 'Infinito Samba', projeto que celebra seus 20 anos de carreira na música. O espetáculo reúne sucessos que marcaram sua trajetória, além de músicas autorais e clássicos do samba.
Na agenda do artista estavam previstas apresentações em cidades como Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro, mas ainda não foi confirmado oficialmente quais datas serão mantidas, adiadas ou canceladas.

Última aparição chamou atenção dos fãs

Diogo Nogueira
Diogo Nogueira compartilhou os bastidores de um transplante capilar. Reprodução @clinicaruston @diogonogueira_oficial
Dias antes do anúncio sobre a internação, Diogo já havia movimentado as redes sociais ao aparecer com um visual diferente durante uma ida ao Teatro Santander, em São Paulo, para assistir ao espetáculo Tina, o Musical.
Na ocasião, o cantor surgiu com a cabeça raspada e marcas no couro cabeludo, levantando suspeitas de um novo transplante capilar. Pouco depois, ele confirmou que havia passado por um procedimento realizado pelo cirurgião plástico Tony Ruston, especialista em transplante capilar.
Agora, fãs aguardam novas atualizações sobre o estado de saúde do artista e a possível retomada da turnê após sua recuperação.

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