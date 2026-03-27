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Caoa Changan Uni-T é fabricado no Brasil e preços partem de R$ 169.990

Caoa Changan Uni-T é fabricado no Brasil e preços partem de R$ 169.990

Segundo modelo da marca no país chega com acabamento e tecnologia diferenciados, além de preço competitivo e motorização turbo flex de 180 cv e 29,2 kgfm; fabricação do SUV ocorre em Goiás

Gabriel Mazim

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Publicado em 27 de março de 2026 às 14:11

 - Atualizado há 2 horas

Novo Caoa Changan Uni-T
O Caoa Changan Uni-T terá produção nacional e chega com preços a partir de R$ 169.990. Crédito: Caoa Changan/Divulgação

Recém-chegada ao Brasil, a Caoa Changan está lançando o segundo modelo da marca no país. Trata-se do SUV médio Uni-T, que aposta em um nível de tecnologia avançado, acabamento diferenciado e preço competitivo, de R$ 169.990, para disputar espaço entre grandes nomes do segmento. O modelo, que chega na versão única Infinity, já está sendo produzido na fábrica do Grupo Caoa em Anápolis, em Goiás.

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Um dos diferenciais que tornam o Uni-T um concorrente de peso no mercado é a motorização. O motor 1.5 turbo flex de injeção direta entrega 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque, associado à transmissão DCT de sete marchas banhada a óleo. Este conjunto permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos e não deixa de lado a eficiência energética, com autonomia de até 700 km, segundo a marca.

Além disso, o modelo conta com a tecnologia Launch Control, que otimiza a aceleração ao gerenciar automaticamente a tração e o torque do veículo.

Tecnologia

Novo Caoa Changan Uni-T
As telas UHD do Uni-T são integradas e somam 25,1". Crédito: Caoa Changan/Divulgação

Por dentro, o Uni-T conta com duas telas UHD integradas que somam 25,1" – maior superfície digital do segmento. Entre os itens de tecnologia, está o sistema de inteligência artificial embarcada, que inclui reconhecimento e comandos de voz avançados, monitoramento de fadiga do motorista, sugestões de pausa durante a condução e ajuste automático de volume ao detectar conversas.

Por meio do aplicativo Caoa Changan Connect, o motorista pode controlar 12 funções do veículo remotamente, incluindo partida do motor, climatização da cabine e abertura de portas e janelas. O serviço de conectividade ilimitado será oferecido gratuitamente por dois anos após a compra.

O modelo conta, ainda, com sistema de áudio premium com 11 alto-falantes, incluindo dois alto-falantes integrados ao encosto de cabeça do motorista, e sistema de aromaterapia integrada, que permite selecionar entre três fragrâncias (Botanical, Fresh e Citrus).

Também estão presentes o sistema de filtragem PM2.5, que retém mais de 95% de pólen e partículas finas, filtros de carvão ativado contra gases nocivos, além de um sistema que elimina mais de 90% de poluentes do ar da cabine.

Design

Novo Caoa Changan Uni-T
A grade frontal do Caoa Changan Uni-T tem mais de 150 elementos geométricos. Crédito: Caoa Changan/Divulgação

Com acabamento de SUV premium, o Uni-T segue o novo padrão estético da Changan, marcado por superfícies esculpidas, proporções esportivas e forte identidade visual.

Entre os destaques, estão a grade frontal paramétrica borderless (sem borda), com mais de 150 elementos geométricos, os faróis e lanternas full LED com assinatura luminosa exclusiva e o spoiler traseiro em formato de V. Também estão presentes rodas de 20”, teto solar panorâmico e maçanetas integradas à carroceria.

Em dimensões, também é um modelo que se destaca no segmento, com 4,54 metros de comprimento, 2,71 metros de entre-eixos, que possibilitam um espaço interno considerável e um porta-malas de 425 litros.

As opções de cores são: Preto sólido, Branco perolizado, Cinza metalizado e Hyper Blue, esta última, disponível somente no Brasil. O acabamento no interior é de couro sintético e conta com detalhes sofisticados.

Segurança

Novo Caoa Changan Uni-T
O pacote de assistência ao motorista do Caoa Changan Uni-T conta com 18 funções. Crédito: Caoa Changan/Divulgação

O Uni-T possui seis airbags e um pacote de assistência ao motorista com 18 funções. Entre elas, estão piloto automático integrado adaptativo, alertas de saída de faixa, colisão frontal, ponto cego e tráfego cruzado traseiro, além de assistentes de congestionamento, estacionamento e permanência em faixa.

O modelo tem, ainda, suspensão independente nas quatro rodas, MacPherson na dianteira e Multilink na traseira, com calibração específica para as condições e preferências do consumidor brasileiro. Este conjunto é complementado por freios com discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, aliados ao ABS e à Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD).

Com estrutura composta por mais de 60% de ligas metálicas de alta resistência, o SUV recebeu cinco estrelas nos testes de segurança NCAP. A garantia do Uni-T é de 7 anos ou 150.000 quilômetros.

Veja os detalhes do novo Caoa Changan Uni-T

Novo Caoa Changan Uni-T por Caoa Changan/Divulgação
Novo Caoa Changan Uni-T por Caoa Changan/Divulgação
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Novo Caoa Changan Uni-T por Caoa Changan/Divulgação
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Novo Caoa Changan Uni-T por Caoa Changan/Divulgação

*Com informações da Caoa Changan.

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