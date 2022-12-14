Fotógrafo homenageia freira que se dedica a cuidar de pacientes em Cachoeiro

A irmã Otília foi homenageada com um ensaio que retrata o carinho dela com os pacientes da Santa Casa de Cachoeiro

As imagens – fotos e um vídeo - foram publicadas na rede social do profissional e receberam elogios. “Anjo Branco é o nome que eu resolvi dar a esse vídeo, por tantos anos de dedicação e amor ao próximo como a Irmã Otília. Espero ter contado um pouquinho e ter mostrado a beleza real dessa senhora que passou a vida se dedicando a cuidar e ainda continua cuidado dos outros”, divulgou Duarte.