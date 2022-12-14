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Fotógrafo homenageia freira que se dedica a cuidar de pacientes em Cachoeiro

Aos 89 anos, a Irmã Otília visita diariamente a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde leva uma palavra de fé aos enfermos. O carinho e atenção dela foram fotografados pelo fotógrafo Rafael Duarte

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 15:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 dez 2022 às 15:06
Cachoeiro
A irmã Otília foi homenageada com um ensaio que retrata o carinho dela com os pacientes da Santa Casa de Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte e Arte/A Gazeta
No início desta semana, o fotógrafo Rafael Duarte fazia imagens de um casamento na capela da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quando se deparou com Irmã Otília. A freira, que está com 89 anos, é conhecida pelos moradores da cidade pela dedicação com os pacientes. Em forma de homenagem ao trabalho dela, o profissional decidiu fotografar a religiosa.

Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro

As imagens – fotos e um vídeo - foram publicadas na rede social do profissional e receberam elogios. “Anjo Branco é o nome que eu resolvi dar a esse vídeo, por tantos anos de dedicação e amor ao próximo como a Irmã Otília. Espero ter contado um pouquinho e ter mostrado a beleza real dessa senhora que passou a vida se dedicando a cuidar e ainda continua cuidado dos outros”, divulgou Duarte.
A religiosa diariamente visita à enfermaria do hospital e leva uma palavra de fé e conforto para quem precisa de cuidados. “Ao ver as imagens ainda na câmera, ele adorou. Ainda irei revelar e levar até ela, mas soube por amigos dela, que gostou muito da homenagem. Ela não sabe o quanto inspira as pessoas”, disse o fotógrafo Rafael Duarte.

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