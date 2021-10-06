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Leonel Ximenes

Google parabeniza fotógrafo do ES por 10 milhões de visualizações

Foto campeã de views é a de uma praia de nudismo no litoral Norte do Estado

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 12:23

Públicado em 

06 out 2021 às 12:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O fotógrafo e publicitário Marcelo Moryan: presente de aniversário chegou na véspera
O fotógrafo e publicitário Marcelo Moryan: presente de aniversário chegou na véspera Crédito: Márcia Moryan
O fotógrafo e publicitário Marcelo Moryan está fazendo 54 anos nesta quarta-feira (6), mas o presente dele chegou na véspera. Por volta das 13h de terça (5), quando estava trabalhando em sua casa em Guarapari, atendendo um cliente por vídeo, resolveu dar uma olhada na sua caixa de e-mail. E a grande surpresa estava diante dos seus olhos: o Google informava que ele havia alcançado 10 milhões de visualizações no Google Maps.
“Vibrei como uma criança”, conta Moryan, que sempre coloca emoção em tudo o que faz e diz. Publicitário há 24 anos e fotógrafo profissional há 10, ele obteve, em 2016, a certificação do Programa Street View Trusted do Google: “Passei a ser um ‘fotógrafo de confiança’ capacitado a oferecer fotos profissionais 360º para empresas e também para postar conteúdo de fotos 360º no Google”, lembra, com orgulho.
Praia do Morro, em Guarapari, a segunda foto de Moryan com mais visualizações no Google
Praia do Morro, em Guarapari, a segunda foto de Moryan com mais visualizações no Google Crédito: Marcelo Moryan
Ao todo, o profissional tem 2.525 fotos 360º disponíveis no Google que recentemente alcançaram a marca de 10.056.628 visualizações: “Como o próprio Google destaca, são poucos os que conseguem atingir esta marca”, faz questão de frisar.

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Há cinco anos, Moryan faz centenas de passeios virtuais para empresas e posta fotos 360º de lugares turísticos. Até agora, a imagem campeã de visualizações é a praia naturista de Barra Seca, no litoral Norte do Estado, que já alcançou 709 mil views. A segunda colocada é a Praia do Morro, em Guarapari, próximo de onde Moryan mora, com 632 mil.
Foto clássica do Convento da Penha, o ponto turístico mais visitado no ES
Foto clássica do Convento da Penha, o ponto turístico mais visitado no ES Crédito: Marcelo Moryan
Ponto turístico mais famoso do Espírito Santo, o Convento da Penha, surpreendentemente, está em quarto lugar no ranking, com 572 mil visualizações. Perde do vizinho Morro do Moreno (3º), que atraiu 624 mil.

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Entre os pontos com milhares de views clicados por Moryan e disponíveis no Google estão Itaúnas, Portal do Mosteiro Zen, Cristo de Mimoso do Sul, Meaípe, Praia da Cerca, em Guarapari (onde o fotógrafo mora), Guriri, Aldeia de Perocão e Praia de Urussuquara.
Praia da Barra Seca, point dos naturistas no ES, a campeã de visualizações do fotógrafo Marcelo Moryan
Praia da Barra Seca, point dos naturistas no ES, a campeã de visualizações do fotógrafo Marcelo Moryan Crédito: Marcelo Moryan
“O que mais amo na fotografia é que ela é a única capaz de congelar o tempo e ainda assim consegue ser dinâmica ao interagir com as emoções do tempo presente”, ensina o fotógrafo, que se impôs uma missão: “Estou orgulhoso de poder estar sendo sempre um instrumento de divulgação das belezas do Espírito Santo”.
O comunicado enviado pelo Google ao fotógrafo
O comunicado enviado pelo Google ao fotógrafo Crédito: Reprodução da internet
O Espírito Santo agradece. E o mundo também, é claro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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