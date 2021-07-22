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Atividade econômica

Plataformas do Google movimentaram R$ 67 bilhões no Brasil em 2020

Aumento foi de 30% com relação a 2019, o que se deve, segundo o Google, à necessidade de empreendedores se reinventarem para sobreviver em um momento de pandemia

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2021 às 15:59
Google entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de revogar ordem judicial
. A informação consta do Relatório de Impacto Econômico, divulgado esta semana pelo Google. Esse número é 30% maior do que o que foi registrado em 2019. Crédito: Reuters/Folhapress
No ano passado, as ferramentas de busca e publicidade do Google, o Google Play e o YouTube, movimentaram R$ 67 bilhões em atividade econômica no Brasil. A informação consta do Relatório de Impacto Econômico, divulgado esta semana pelo Google. Esse número é 30% maior do que o que foi registrado em 2019.
Além disso, mais de 207 mil empresas, publishers, organizações sem fins lucrativos, criadores de conteúdo e desenvolvedores de todo o país contrataram as ferramentas de publicidade do Google, do Google Ads e do Google AdSense, informou o documento.
Esse aumento, segundo o Google, foi resultado da necessidade de empreendedores e organizações precisarem se reinventar para sobreviver em um momento de pandemia, apostando no digital.
“As empresas aceleraram sua digitalização durante a pandemia e estão colhendo os resultados, provando que a internet é, cada vez mais, uma ferramenta de propulsão da atividade econômica”, disse Fabio Coelho, presidente do Google Brasil, em nota.
O relatório completo pode ser acessado no site.

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