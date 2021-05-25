Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Regulador antitruste da Alemanha inicia investigação sobre Google
Ordem econômica

Regulador antitruste da Alemanha inicia investigação sobre Google

São analisadas s as atividades alemãs e irlandesas. Alphabet, controladora do bigtech, também é alvo das autoridades

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 10:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mai 2021 às 10:38
Google entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de revogar ordem judicial
Google entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de revogar ordem judicial Crédito: Reuters/Folhapress
O regulador antitruste da Alemanha, Bundeskartellamt, iniciou investigações sobre as unidades alemã e irlandesa do Google e também sobre a Alphabet, controladora do gigante de tecnologia americano, com base em nova leis de concorrência que se aplicam a grandes empresas digitais.
"Devido ao grande número de serviços digitais oferecidos pelo Google (...) a empresa poderá ser considerada de importância fundamental para a concorrência através dos mercados", disse o presidente da agência, Andreas Mundt, em comunicado. A Bundeskartellamt já abriu investigações semelhantes sobre Facebook e Amazon.

Veja Também

Após reportagem de A Gazeta, Google muda definição do sinônimo de capixaba

Busca do Google aponta que sinônimo de capixaba é bandido

Google mostra onde tomar vacina da Covid-19 em algumas capitais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Facebook Amazon Google alemanha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados