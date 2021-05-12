Busca do Google aponta que sinônimo de capixaba é bandido

No resultado da busca por "sinônimo de capixaba" no Google aparece, surpreendentemente, a palavra bandido Crédito: Reprodução/Google

em vez de espírito-santense a resposta que surge na tela é bandido. Qual o sinônimo de capixaba? O termo é designado para definir a pessoa que nasce no Estado do Espírito Santo , mas em buscas feitas no Google por palavras que tenham significado idêntico ou aproximado,

Diante do resultado da pesquisa, a reportagem foi tentar entender por que o cidadão nascido no ES aparece com o sinônimo pejorativo. Consultor na área de segurança da informação, Gilberto Sudré explicou que na verdade o resultado da pesquisa é fruto de toda a varredura sobre o termo pesquisado que o buscador encontra disponível.

"O que ele (Google) faz é mostrar aquilo que aparece com mais relevância em termos de estatística. Quando se faz uma pesquisa, é feita uma varredura no seu banco de dados sobre o tema e aparecem os resultados mais relevantes encontrados pelos algoritimos", disse Sudré complementando que contextos e fatos históricos influenciam nessa nomenclatura deturpada para capixaba.

"Se observar bem, nos links relacionados sobre a pesquisa, aparecem em dicionários designações parecidas com bandido, como jagunço, por exemplo. O que o Google faz, involuntariamente, é destacar, talvez, a palavra mais relevante", ponderou o especialista.

ORIGEM DO NOME

A palavra tem origem indígena. Na língua tupi, capixaba significa roça, roçado, terra limpa para plantação. Os índios que aqui viviam nas terras locais chamavam de capixaba as próprias plantações de milho e mandioca. Posteriormente, a população de Vitória passou a chamar de capixabas os índios que habitavam na região e depois o nome passou a denominar todos os moradores do Espírito Santo.

O historiador Fernando Achiamé explicou que a associação entre os termos "capixaba" e "bandido" é uma deturpação de fatos históricos Crédito: Arquivo pessoal

Segundo o pesquisador e historiador Fernando Achiamé, algumas passagens históricas e deturpações dão margem para o "conflito" da associação entre capixaba e bandido.

"Eu já ouvi falar, mas não é algo usual, nem nunca foi. Muito antigamente, algumas pessoas nascidas no Estado e que migraram para o Norte do país, como Rondônia, eram ligadas a grileiros de terras e outras coisas ruins. Então eles não eram bem vistos e a imagem do capixaba para as pessoas de fora era essa, mas completamente deturpada. Essa situação criou um pouco a imagem do capixaba jagunço, grileiro ou até mesmo bandido", disse Achiamé, complementando que a situação pode ser comparada com o que acontece em outros cantos do Brasil.

"É similar à fama de que o baiano é preguiçoso ou que o gaúcho é gay por conta das cidades de Pelotas ou Passo Fundo. É caracterização toda pautada no preconceito e completa deturpação. Trazendo para o termo da atualidade, é como se fosse um bullying histórico", ponderou Achiamé.

O QUE DIZ O GOOGLE

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria do Google em busca de respostas para esta situação. A empresa respondeu informando, em nota, que “quando as pessoas pesquisam por definições de palavras na Busca, com frequência, elas desejam informações de maneira rápida e de fontes confiáveis. Por isso, trabalhamos para licenciar conteúdos de dicionários parceiros, neste caso da Oxford Languages".