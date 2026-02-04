Feriados 2026: 6 dicas para PMEs se organizarem e manterem as finanças saudáveis

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:29
O calendário de 2026 traz desafios para o comércio brasileiro, especialmente para pequenas e médias empresas (PMEs). Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), cada feriado nacional reduz, em média, 1,29% da rentabilidade anual do varejo físico. Em anos com muitos feriados caindo em dias úteis, a perda pode chegar a 9% do resultado operacional do setor.
Diante desse cenário, Igor Senra, empreendedor e CEO da Cora, conta digital voltada para empreendedores, reforça que manter as finanças organizadas e um fluxo de caixa saudável é fundamental para atravessar o ano com estabilidade e previsibilidade. Mais do que buscar ganhos pontuais, o executivo destaca a importância de antecipar cenários e equilibrar receitas e despesas ao longo dos meses.
O empreendedor explica que as PMEs também podem aproveitar o ambiente digital como fonte de crescimento, explorando e-commerce, marketplaces e outros canais online para diversificar a receita.
Por outro lado, enquanto o varejo físico enfrenta desafios, o turismo deve se beneficiar do calendário. Municípios turísticos registram aumento no fluxo de pessoas com gastos maiores com transporte, bares e restaurantes. Só para a temporada de Carnaval deste ano, a CNC projeta um faturamento recorde de R$14,48 bilhões no setor de turismo, mostrando que feriados também podem ser oportunidades para quem souber se adaptar.
“Os feriados são um alerta, mas também uma oportunidade para as PMEs. Cada ano desafia os empreendedores a manterem as finanças organizadas e a focar tempo no sucesso de seus negócios, e em 2026 não será diferente. Planejar o fluxo de caixa, antecipar riscos e oportunidades é o que separa a boa manutenção do negócio do prejuízo. Quem souber combinar estratégias físicas e digitais tem grandes chances de crescer, mesmo em um calendário cheio de datas de baixa movimentação”, explica Igor Senra.
Tanto para as empresas que terão redução de consumo ou fechamento nestes feriados, quanto para quem terá oportunidades de faturar mais , planejar e explorar estratégias adicionais será essencial. Confira recomendações para PMEs se manterem financeiramente saudáveis em 2026:
Por Gabi Cardoso
