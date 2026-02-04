Economia (BR)

Feriados 2026: 6 dicas para PMEs se organizarem e manterem as finanças saudáveis

Planejar e explorar estratégias adicionais será fundamental para lidar com a menor quantidade de dias úteis

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:29

Manter as finanças organizadas e um fluxo de caixa saudável é fundamental para os PMEs atravessarem o ano com estabilidade e previsibilidade Crédito: Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

O calendário de 2026 traz desafios para o comércio brasileiro, especialmente para pequenas e médias empresas (PMEs). Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), cada feriado nacional reduz, em média, 1,29% da rentabilidade anual do varejo físico. Em anos com muitos feriados caindo em dias úteis, a perda pode chegar a 9% do resultado operacional do setor.

Diante desse cenário, Igor Senra, empreendedor e CEO da Cora, conta digital voltada para empreendedores, reforça que manter as finanças organizadas e um fluxo de caixa saudável é fundamental para atravessar o ano com estabilidade e previsibilidade. Mais do que buscar ganhos pontuais, o executivo destaca a importância de antecipar cenários e equilibrar receitas e despesas ao longo dos meses.

O empreendedor explica que as PMEs também podem aproveitar o ambiente digital como fonte de crescimento, explorando e-commerce, marketplaces e outros canais online para diversificar a receita.

Novas oportunidades para o turismo

Por outro lado, enquanto o varejo físico enfrenta desafios, o turismo deve se beneficiar do calendário. Municípios turísticos registram aumento no fluxo de pessoas com gastos maiores com transporte, bares e restaurantes. Só para a temporada de Carnaval deste ano, a CNC projeta um faturamento recorde de R$14,48 bilhões no setor de turismo, mostrando que feriados também podem ser oportunidades para quem souber se adaptar.

“Os feriados são um alerta, mas também uma oportunidade para as PMEs. Cada ano desafia os empreendedores a manterem as finanças organizadas e a focar tempo no sucesso de seus negócios, e em 2026 não será diferente. Planejar o fluxo de caixa, antecipar riscos e oportunidades é o que separa a boa manutenção do negócio do prejuízo. Quem souber combinar estratégias físicas e digitais tem grandes chances de crescer, mesmo em um calendário cheio de datas de baixa movimentação”, explica Igor Senra.

Avaliar o fluxo de caixa, custos e investimentos regularmente garante previsibilidade e sustentabilidade financeira ao longo do ano Crédito: Imagem: Kaspars Grinvalds | Shutterstock

Planejamento é a chave para reduzir perdas e manter o faturamento

Tanto para as empresas que terão redução de consumo ou fechamento nestes feriados, quanto para quem terá oportunidades de faturar mais , planejar e explorar estratégias adicionais será essencial. Confira recomendações para PMEs se manterem financeiramente saudáveis em 2026:

Planejamento financeiro estratégico: avalie fluxo de caixa, custos, investimentos e revise metas regularmente. O foco deve ser garantir previsibilidade e sustentabilidade financeira ao longo do ano;

Mapeamento detalhado de receitas e despesas: controle o seu capital de giro, registrando todas as entradas e saídas, para evitar surpresas e garantir liquidez mesmo em períodos de baixa circulação;

Crie metas e estratégias baseadas em dados reais: ajuste objetivos de faturamento considerando feriados, sazonalidade e histórico de vendas, garantindo que o crescimento seja sustentável e consistente. Uma boa estratégia é, por exemplo, lançar ofertas nos dias que antecedem o feriado, incentivando compras antecipadas e ajudando a melhorar o fluxo de caixa;

Plano de ação claro: defina responsabilidades, prazos e ações concretas, incluindo renegociação de contratos, ajustes de custos e promoções estratégicas;

Parcerias inteligentes: se possível, atrele a venda de produtos a benefícios em serviços, como cinema, parques e restaurantes, aumentando o ticket médio e atraindo clientes durante os feriados;

Aproveitamento de multicanais: explore e-commerce, marketplaces e redes sociais para compensar períodos de baixa movimentação e alcançar novos clientes.

Por Gabi Cardoso

