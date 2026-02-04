Home
Equipe de Lula defende veto a projeto de reajuste salarial do Legislativo

Equipe de Lula defende veto a projeto de reajuste salarial do Legislativo

Planalto diz não ter sido consultado pelo Congresso sobre projeto de reformulação de carreiras aprovado na terça-feira (3)

MARIANA BRASIL E CATIA SEABRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:59

BRASÍLIA - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi consultado pelo Congresso Nacional sobre os projetos que reformularam carreiras e reajustaram salários de servidores do Legislativo. De acordo com aliados do presidente, a tendência é vetar as propostas.

Planalto diz não ter sido consultado pelo Congresso sobre projeto de reformulação de carreiras aprovado na terça-feira (3)

Equipe de Lula defende veto a projeto de reajuste salarial do Legislativo

As mudanças foram aprovadas pela Câmara dos Deputados na terça-feira (3) e seguiram para sanção do presidente, que pode vetar de forma parcial ou integral. O texto ainda não foi analisado pelo petista, que deve consultar seus ministros antes da deliberação final.

Entre as mudanças do pacote para servidores do Legislativo, está a adoção de uma nova gratificação de até 100% e a criação de um penduricalho de licença compensatória que permite que o salário dos funcionários das Casas ultrapasse o teto constitucional.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice presidente, Geraldo Alckmin
Lula e Geraldo Alckmin durante evento no Palácio do Planalto Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

No mesmo dia, a Câmara também aprovou a reestruturação das carreiras do governo federal e estabeleceu um novo instituto em Patos (PB), reduto eleitoral do presidente da Casa, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), com impacto previsto de R$ 4,3 bilhões para este ano.

Foram, ao todo, quatro projetos apensados em um só, após acordo entre Câmara e governo para acelerar a aprovação. O impacto orçamentário das propostas será de R$ 11 bilhões até 2028. Esses projetos foram aprovados em votação simbólica, sem contagem de votos, e agora vão ao Senado.

