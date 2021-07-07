Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump diz que processará Twitter, Facebook e Google por suposta censura
Ex-presidente dos EUA

Trump diz que processará Twitter, Facebook e Google por suposta censura

A reclamação é uma referência à decisão de Twitter e Facebook de suspenderem Trump de suas redes sociais, por considerarem que ele as utilizou para incitar a violência

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 15:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 15:34
Donald Trump
Donald Trump Crédito: Alex Brandon/Associated Press/Estadão Conteúdo
O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou, nesta quarta-feira, 7, que processará três grandes gigantes do setor de tecnologia americano: Facebook, Twitter e Google, acusadas de terem censurado o republicano. Em discurso, Trump informou que será o principal denunciante da ação coletiva, em conjunto com o American First Policy Institute. "Não há melhor evidência de que as techs estão fora de controle do que o fato de que elas baniram um presidente dos EUA em exercício no início do ano", afirmou.
A reclamação é uma referência à decisão de Twitter e Facebook de suspenderem Trump de suas redes sociais, por considerarem que ele as utilizou para incitar a violência antes do protesto que terminou com a invasão do Congresso americano.
Na ocasião, manifestantes tentaram cancelar a sessão que certificou a vitória do atual presidente, Joe Biden, nas eleições de novembro do ano passado. Mesmo tendo sido desmentido diversas vezes pela Justiça, Trump segue repetindo que houve fraude no pleito.
De acordo com a Seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações de 1996, as empresas de Internet geralmente estão isentas de responsabilidade pelo material postado pelos usuários. A lei também permite que plataformas de mídia social moderem seus serviços removendo postagens que, por exemplo, sejam obscenas ou violem os próprios padrões dos serviços, desde que estejam agindo em "boa fé."
Mas Trump e outros políticos argumentam que o Twitter, o Facebook e outras plataformas de mídia social abusaram dessa proteção e deveriam perder sua imunidade - ou pelo menos ter que conquistá-la satisfazendo os requisitos estabelecidos pelo governo. (Com informações da Associated Press).

Veja Também

Apps de pagamento entram na mira de golpistas; saiba como se proteger

Quase um ano após Lei de Proteção de Dados, ainda há muito a ser feito

Organização Trump é indiciada por crimes fiscais em Nova York

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Facebook Direito Redes Sociais Twitter Google
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados