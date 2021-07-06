Galeria abre exposição de pinturas e fotografias no Centro de Vitória

Obras dos artistas Reginaldo Pereira, Léo Sombra e Adriana Rocha, que fazem parte da coletiva "Transvesal 1" Crédito: Divulgação

Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória, abre sua primeira exposição coletiva de 2021. Depois de um longo período de restrições devido à pandemia, os espaços culturais do Estado estão retomando seu calendários de concertos, exposições e apresentações culturais. No próximo dia 13, a galeriaArte Contemporânea, no Centro de Vitóriaabre sua primeira exposição coletiva de 2021.

"Transversal 1" reúne pinturas e fotografias de artistas renomados da cena nacional representados pela galeria. São eles: Reginaldo Pereira, Rodrigo Castilho Dias, Adriana Rocha, Heder Perdigão, Renan Teles, Léo Sombra e Rodrigo Zeferino.

Fica aberta para visitação até o dia 28 de agosto.

ANIVERSÁRIO

Frederico Pezenti e Alessandra de Melo: celebrando os 5 anos da filha Elisa, com o tema "LOL", na Enseada do Suá Crédito: Kátia Fortes Fotografia

AMBIENTE DE TRABALHO PERSONALIZADO

Em uma pesquisa realizada pela JLL, empresa do mercado imobiliário para escritórios, com dois mil profissionais pelo mundo, diz que apenas 10% dos entrevistados querem voltar ao escritório em tempo integral, 24% trabalhariam remotamente para sempre e os outros 66%, querem a flexibilidade para escolher o combo que melhor funciona para seu estilo de vida. É o começo da era do ambiente de trabalho personalizado. “Não há uma resposta pronta para o modelo ideal de trabalho, porém é importante estar em alerta para as perdas ao manter um olhar para o passado romantizado. É preciso combinar o DNA da empresa com o perfil das pessoas. Temos quatro, talvez cinco gerações, convivendo”, ressalta a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Maria e a aniversariante Ana Paula Castro: mãe e filha celebrando em Pedra Azul Crédito: Divulgação

COLUNISTA DE VOGUE NO DESAPEGUE

A colunista de Vogue Brasil, Ju Ferraz, é uma das "desapegadas" de julho no brechó online de Julia Bottecchia. Ferraz, que é porta-voz do corpo livre feminino, defende que o vestir-se bem não tem a ver com medidas. É uma questão de amor próprio.

POCKET PARTY

Luciana Rasseli, a aniversariante Maitê e Gustavo Pimentel: celebrando 8 anos em família Crédito: Divulgação

EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR

Terence Rangel abriu as portas do Outback Vitória para um grupo de estudantes da CEEMTI Professor Fernando Duarte Rabeloque vencedores de uma atividade escolar. Os jovens foram destaque em um debate interdisciplinar de língua portuguesa e língua inglesa que tinha como foco a meritocracia. Os vencedores – que comemoram com almoço especial na rede – foram avaliados em quesitos como capacidade argumentativa e desempenho no planejamento e na organização dos grupos. No encontro, eles foram acompanhados pela diretora da escola Mayara Lima Cândido e pelos professores Pedro Moreno e Iana Carneiro.

FESTA

Larissa comemorou seus 8 anos com uma baladinha no tema Now United com as amigas e os pais Lurdinha Perovano e Renato Mattedi Crédito: Camilla Baptistin

JUSTIÇA CAPIXABA CONTRA A FOME

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES) e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo (Sindijudiciário) se uniram e aderiram à campanha Paz e Pão, idealizada pela Arquidiocese de Vitória e assumida pelas Igrejas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), lançada em abril deste ano.

O objetivo da campanha é enfrentar a fome e promover a inclusão social dos mais pobres, por meio da arrecadação e distribuição de alimentos e também através de doações fixas em dinheiro.

PROGRAMA VALE MÚSICA

As inscrições para o curso de Introdução à Regência do Programa Vale Música foram um sucesso. Devido à grande procura, o número de vagas foi ampliado de 300 para 330. O curso gratuito é coordenado pelo Projeto Vale Música Serra e destinado ao público em geral.

Desenvolvido de forma remota, o curso tem início previsto para o próximo dia 24 de julho e contará com participantes de 24 estados brasileiros. Considerando-se os alunos docentes matriculados, indiretamente a formação contemplará cerca de 6,5 mil estudantes em todo o Brasil. A lista dos selecionados está disponível nos sites do Instituto Cultural Vale: www.institutoculturalvale.org e da Estação Conhecimento de Serra: www.estacaoconhecimentoserra.org.

QUERIDOS DE RR

Carol Veiga, Gustavo Buteri e Monica Pimentel: samba e feijoada na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Sandra Demoner deu start na Garage Sale Entreposto, com descontos especiais em tecidos de decoração, para sofás, cortinas, almofadas, colchas, para quem quer repaginar a casa com uma das marcas mais queridas na decoração de interiores.

Lívia Ronconi acaba de lançar uma coleção de pijamas, batizada de Ciao. Versáteis, os pijamas podem ser usados para dormir e para sair às ruas.

Hugo Rodrigues recebe para o 2º Mesa Xperience, dia 12, no Vila Parque Boliche. Adriana Neto, Christian Lee, Junior Scarton, Vanessa Krohling e Dr. Anderson Medeiros são presenças confirmadas no encontro de empresários.

O cirurgião dentista Marcelo Nobre adere à campanha Julho Laranja, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância dos cuidados ortodônticos desde a infância.

No Dia Internacional do Chocolate, comemorado no dia 07 de julho, o Casa Graviola lança o fondue de brownie. O fondue é feito com brownie, calda de ganache da casa e frutas da estação como banana, morango e uvas. O brownie da casa é feito sem lactose e com farinha de arroz, segundo a empresária Letícia Salgado.

Hoje é dia de Ana Carolina Ximenes, que vai comemorar 21 anos, ao lado dos pais Leonel e Regina Ximenes! Parabéns!