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Renata Rasseli

Camerata anuncia concerto de Vivaldi para vacinados em agosto

Depois do sucesso da temporada Noite Tchaikovsky, a Camerata Sesi prepara "As Quatro Estações" para vacinados com a primeira dose da vacina contra Covid-19, com estreia no dia 6 de agosto

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

05 jul 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Noite Tchaikovsky, no Teatro do Sesi
Noite Tchaikovsky, no Teatro do Sesi Crédito: Alexandre Mendonça
Depois do sucesso da temporada Noite Tchaikovsky, para convidados vacinados com as duas doses da vacina contra a Covid-19, no último final de semana, a Camerata Sesi anuncia a temporada de "As Quatro Estações", Vivaldi, para agosto. Na próxima temporada, a plateia poderá receber vacinados com a primeira dose da vacina, diz o  gerente de Cultura do Sesi ES, Marcelo Lages. "As apresentações de Vivaldi começam no dia 6 de agosto e no mês de julho vamos lançar o concerto de Mendelssohn com a regência do maestro Cláudio Cruz , vencedor do Grammy, no formato on-line", complementa Marcelo.
Nesta quinta-feira (08), a Noite Tchaikovsky será apresentada para profissionais da classe artística durante a abertura da exposição de Alê Gabeira, que apresentará a instalação Cama de Gato pela primeira vez em Vitória, ocupando a área externa do Centro Cultural Sesi. O projeto criado em 2018 durante a residência artística Temiorae, na cidade de Daejeon, Coreia do Sul, já foi realizado num tradicional hotel em Marrakech e em duas praças públicas em São Paulo.
Flavia Dalla e Alê Gabeira
Flavia Dalla e Alê Gabeira Crédito: Renata Rasseli
A instalação é inspirada num dos jogos mais antigos da humanidade e comum a diversas culturas,  a cama de gato. Junto à instalação, o artista apresentará na fachada do teatro o video da performance Waiting for Godot to Bless Me, uma homenagem a Samuel Becket, realizada na Praia de Camburi,  em 2018. A curadoria é de Flavia Dalla.
Confira as fotos da Noite Tchaikovsky, que marcou a volta dos concertos presenciais da Camerata Sesi. 

Noite Tchaikovsky

ANIVERSÁRIO

Juliana Duarte, Jaime Batista, Maria Fernanda e Helena: celebrando os 41 anos de Jaime
Juliana Duarte, Jaime Batista, Maria Fernanda e Helena: celebrando os 41 anos de Jaime em clima de arraiá Crédito: Divulgação

O EXEMPLO DA UNILEVER

Uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, a Unilever, intensificou seu olhar para a saúde mental na pandemia. A comunicação é um dos principais pilares, com a liderança se aproximando das equipes. A empresa também criou grupos menores de conversas para estimular os funcionários a falarem sobre suas angústias. A iniciativa é elogiada pelo psiquiatra Fábio Olmo, diretor clínico da Aube Cuidados da Mente. “Todas as pesquisas mais recentes mostram um número significativo de afastamentos de trabalho por problemas emocionais. Os principais motivos são falta de diálogo da liderança, assédio moral e constrangimento, além da ausência de feedbacks constantes”, explica.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Geanne Serpa, Edna Jabour, Larissa Tantan, Juliane Tesche e a aniversariante Fabiola Jabour
Geanne Serpa, Edna Jabour, DJ Larissa Tantan, Juliane Tesche e a aniversariante Fabiola Jabour:  celebrando a vida entre amigas com Tantan nas picapes Crédito: Divulgação

COZINHA SAUDÁVEL

A nutricionista Roberta Larica comemora o sucesso do seu treinamento Cozinha Saudável em Casa com uma novidade: novas vagas abertas para o curso que promete levar mais saúde através da alimentação, de forma simples e funcional.

ARTE

Fernando Neyder no mercado de arte & culinária do jardim secreto
Fernando Neyder prestigiou o Mercado de Arte & Culinária no Jardim Secreto, na Praia do Canto, no último final de semana Crédito: Divulgação

MAIOR BUSCA POR TESTAMENTO

A pandemia da Covid-19 trouxe muitas mudanças e uma delas foi a busca por testamentos. O número de testamentos registrados em Cartórios de Notas cresceu 133,6%, entre abril e julho do ano passado, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB-CF). E, de acordo com o Diretor de Tabelionato de Notas do Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo, o perfil também mudou: mais jovens procuram pelo procedimento. “O testamento é uma forma de garantir a destinação dos bens após a morte e qualquer pessoa com mais de 16 anos e mentalmente capaz pode fazer”, ressalta.

BATIZADO

Carol Monteiro e a afilhada Beatriz Carneiro Casagrande: batizado na Igreja do Carmo
Carol Monteiro e a afilhada Beatriz Carneiro Casagrande: batizado na Igreja do Carmo Crédito: Divulgação

TEATRO PRA VIDA

O ator, diretor e professor de interpretação para teatro, TV e cinema, Abel Santana, celebra 14 anos da sua Oficina de Atores, situada na Praia de Camburi, agora atuando não só no presencial, mas com cursos remotos. Além de preparar e formar novos atores para o mercado de trabalho, o empresário desenvolve cursos na área de desenvolvimento humano, como o curso de oratória e o curso de teatro para a desinibição e desenvoltura.

FAMÍLIA

Carolina Roncetti, Julia Roncetti e Barbara Roncetti
Carolina Roncetti, Julia Roncetti e Barbara Roncetti: queridas de RR Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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