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Renata Rasseli

Tendência na pandemia, home office será destaque na 25ª CasaCor ES

A mostra será realizada de 6 de outubro e 28 de novembro, na antiga residência da família Meyerfreund, na Praia da Costa, Vila Velha

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 jul 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casa onde será realizada a 25ª Casacor ES
Casa onde será realizada a 25ª Casacor ES Crédito: Cloves Louzada
Um dos destaques da 25ª edição da CasaCor ES será o home office, tendência que ganhou força com a pandemia, e terá assinatura do arquiteto Sérgio Paulo Rabello em parceria com a Arcelor Mittal. Outras novidades para a mostra este ano, que acontece entre os dias 06 de outubro e 28 de novembro, na antiga residência da família Meyerfreund, fundadora da Chocolates Garoto, na Praia da Costa, são o escritório voltado para empreendimentos imobiliários do mercado de luxo de Letícia Rody e a referência na área comercial da joalheria dedicada à exposição de peças de Ricardo Vieira.  A casa terá ainda o drink bar, cozinha, living e suítes do casal e dos filhos.

ANIVERSÁRIO

Antônio Oliveira Santos e a filha Beatriz Oliveira Santos
O aniversariante Antônio Oliveira Santos e a filha Beatriz Oliveira Santos: celebrando 95 anos! Crédito: Divulgação

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

No Dia do Hospital, celebrado nesta sexta, dia 2, Rodrigo Lugão, diretor técnico do Vitória Apart Hospital comemora a recertificação pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma acreditação que demonstra a excelência dos serviços oferecidos em relação à estrutura, segurança e assistência. Além disso, o Vitória Apart foi considerado o melhor hospital do Espírito Santo no último ranking da Revista Newsweek, avaliação que considera dados como recomendação de especialistas (médicos, gestores hospitalares e profissionais de saúde em geral), resultados de pesquisa com pacientes e indicadores médicos.

CAPIXABAS EM BRASÍLIA

Mônica Fonseca, Ana Clark, Maita Mota e Wendy Verjovsky
Mônica Fonseca, Ana Clark, Maita Mota e Wendy Verjovsky: em visita ao Palácio Itamaraty, em Brasília Crédito: Divulgação

DIA DE COOPERAR

As cooperativas capixabas se juntaram por mais um ano para fazer o bem e colocar em prática diversas ações voluntárias que estão beneficiando milhares de pessoas no estado. As iniciativas fazem parte do Dia de Cooperar (Dia C) , uma grande rede de solidariedade realizada em todo o país. E para celebrar essas ações, o Sistema OCB/ES vai promover uma live solidária neste sábado, 3 de julho, a partir das 16h30, no seu canal no Youtube.
Além de marcar o Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado no primeiro sábado de julho, o evento também objetiva combater a fome com a arrecadação de doações para a compra de cestas básicas que serão destinadas a famílias do estado impactadas pela pandemia. O momento vai contar com a apresentação da dupla sertaneja Breno e Bernardo. O Dia de C é realizado no Espírito Santo desde 2014. No ano passado, foram desenvolvidas 137 ações que beneficiaram mais de 460 mil pessoas.

CASAMENTO

Tatiana Sampaio Rocha e Umberto Messias Junior
Tatiana Sampaio Rocha e Umberto Messias Junior: sim-sim na Igreja do Rosário, na Prainha, Vila Velha Crédito: Pablo Dantas

STONE SUMMIT

Recém-eleito presidente do Centrorochas, Tales Machado (que continua a frente do Sindirochas até agosto), Fabio Cruz (vice-presidente da entidade) e Flávia Milaneze (CEO da Milanez & Milaneze), comandarão o episódio de estreia do Stone Summit, na próxima terça, 6 de julho. De um estúdio montado no terminal de contêineres do TVV - Terminal Portuário de Vila Velha, eles irão detalhar os objetivos e ações previstas no convênio setorial It’s Natural – Brazilian Natural Stone, firmando entre o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O projeto setorial é resultado do trabalho conjunto entre as frentes do setor e tem como objetivo ampliar as exportações das rochas ornamentais brasileiras.

RR NEWS

Marcos Murad e Letícia Rody
Marcos Murad e Letícia Rody Crédito: Divulgação
Parceria no mercado imobiliário: Leticia Rody, referência em imóveis de luxo, agora faz parte da Rede Lopes, franquia da Lopes Consultoria de Imóveis, a maior rede imobiliária da América Latina e líder de mercado também no Espírito Santo, capitaneada por Marcos Murad.
O gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages, anuncia mais uma sessão do concerto “Noite Tchaikovsky” para vacinados neste final de semana: domingo (04), às 11h, no Teatro do Sesi/Findes. As outras sessões estão marcadas para sexta (02)  e sábado (03), às 19h, no Teatro do Sesi. 
Raquel Peixoto e Jeferson Valadares
Raquel Peixoto e o aniversariante Jeferson Valadares: noite de festa na Praia da Costa, com menu do chef Hugo Grassi e organização de Mizael Ramalhete Crédito: Divulgação
Sandra Demoner acaba de lançar uma linha de aromatizadores em spray e difusores de ambientes com fragrância exclusiva com a sua grife Arte Assinada. 
Fernanda Prates recebe 30 mulheres na 3ª edição de sua Confraria Luxo BTZ, na próxima quarta-feira, dia 7, no mezanino do restaurante Balthazar na praia do canto. As aniversariantes desse mês são Cristiane Rocha, Mayka Schneider e Cristiane Guedes.
Nossas empresárias Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino, da Quattre Shoes, acabam de fechar parceria com a influencer Jade Seba.
O artista Laerty Tavares abre a mostra "Em Algum Lugar do Mundo",  neste sábado (03), em cartaz no seu ateliê, em Manguinhos.
Gilcelio Carlos Marino, Ilma Mendonça Marino e Rafael Mendonça Marino, da Master Office Design, representantes exclusivos no Espírito Santo da marca de cadeiras corporativas Sittz, estão em São Paulo a convite do grupo, que atua no mercado nacional há mais de 36 anos.
Daniela Morais com o médico Dayan Siebra, que possui o maior canal médico de saúde do Brasil no YouTube, em noite no Spa Orquidea Cafe, em Meaipe
Daniela Morais e médico Dayan Siebra, que possui o maior canal médico de saúde do Brasil no YouTube: em noite no spa, em Meaipe Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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