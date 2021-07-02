ES anuncia retomada das atividades culturais nos espaços da Secult

O Museu de Artes do ES, no Centro de Vitória, está com exposições física e virtual Crédito: Fernando Madeira

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, e sempre respeitando as medidas sanitárias e o planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, aos poucos, as atividades culturais no Espírito Santo começam a ser retomadas. Em julho, por exemplo, alguns espaços geridos pela Secretaria de Cultura (Secult/ES) voltam com suas atividades.

Localizados bem próximos, o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), a Galeria Homero Massena (GHM) e a Casa da Música Sônia Cabral estão com exposições em cartaz. Além do circuito de arte no Centro de Vitória, a Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), na Enseada do Suá, e o Museu do Colono, em Santa Leopoldina, também reabriram as portas. As ações também seguem todos os protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Em virtude da pandemia do Novo Coronavírus e visando à segurança do público e das pessoas que trabalham nos espaços, as visitas seguem com regras de agendamento e funcionamento, que podem ser redefinidas de acordo com o decreto que normatiza as medidas sanitárias obrigatórias. Para entrar nos espaços, são obrigatórios a utilização de máscara e o distanciamento social. Todos os aparelhos culturais disponibilizam álcool em gel para os visitantes.

Abaixo, confira a programação cultural dos centros nesta reabertura, com todas as atrações com entrada franca:

GALERIA HOMERO MASSENA (GHM): "Corpos Entre Tempos"





O QUE É: "Corpo Entre tempos" explora a diferença de 41 anos de idade entre duas artistas: Bárbara Bragato, 28 anos, e Célia Ribeiro, 69 anos. As imagens expostas mostram as diferenças físicas dos corpos, assim como as diferentes experiências de vida. Além disso, as imagens produzidas pelas artistas também questionam as formas de se relacionar e se manter próximo durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)





"Corpo Entre tempos" explora a diferença de 41 anos de idade entre duas artistas: Bárbara Bragato, 28 anos, e Célia Ribeiro, 69 anos. As imagens expostas mostram as diferenças físicas dos corpos, assim como as diferentes experiências de vida. Além disso, as imagens produzidas pelas artistas também questionam as formas de se relacionar e se manter próximo durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) CAPACIDADE DE VISITAÇÃO: Grupos de até cinco pessoas por vez. Para grupos maiores, o agendamento é pelo e-mail [email protected]. O uso de máscara e distanciamento social são obrigatórios. Visitação: até dia 07 de agosto, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h. Endereço: Pedro Palácios, 99 - Cidade Alta, Vitória, Espírito Santo - Telefone: (27) 3132 8395



Exposição "Corpos entre Tempos", de Bárbara Bragato e Célia Ribeiro Crédito: Bárbara Bragato e Célia Ribeiro / Divulgação

MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO (MAES): "Corpo-Experimento"





O QUE É: "Corpo-Experimento" reflete sobre o corpo e suas diferentes possibilidades materiais e sensíveis. Composta por obras em diversos suportes e que utilizam diferentes linguagens, como fotografia, vídeo e instalação. Fazem parte da exposição, os artistas Aline Motta, Angella Conte, Geovanni Lima, Natalie Mirêdia, Nazareth Pacheco, Peter de Brito, Rafael Bqueer, Renan Marcondes, Renata Felinto e Tiago Sant’Ana, além de Eneida Sanches, convidada especial para a apresentação de pesquisa em arte





"Corpo-Experimento" reflete sobre o corpo e suas diferentes possibilidades materiais e sensíveis. Composta por obras em diversos suportes e que utilizam diferentes linguagens, como fotografia, vídeo e instalação. Fazem parte da exposição, os artistas Aline Motta, Angella Conte, Geovanni Lima, Natalie Mirêdia, Nazareth Pacheco, Peter de Brito, Rafael Bqueer, Renan Marcondes, Renata Felinto e Tiago Sant’Ana, além de Eneida Sanches, convidada especial para a apresentação de pesquisa em arte CAPACIDADE DE VISITAÇÃO: Grupos de até cinco pessoas por vez. Para grupos maiores, o agendamento é pelo e-mail: [email protected]. O uso de máscara e distanciamento social obrigatórios. Visitação: de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 16h e sábados, domingos e feriados, das 12h às 16h. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória, Espírito Santo - Telefone: (27) 3132 8390



Cena da exposição Corpo-Experimento, do Museu de Arte do Espírito Santo Crédito: Natalie Mirêdia

MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO (MAES): "3D: Museu sem Paredes" | "Desdobrando o MAES em realidade virtual"





O QUE É: A exposição "Museu Sem Paredes" mapeia uma série de projetos de museu em realidade virtual. Alguns projetos, criados por artistas, curadores e pesquisadores de diversas partes do mundo, dão pistas de como a instituição de arte pode operar, dentro e fora do próprio edifício, como um sistema complexo de representações. Já outros, criados especialmente para a exposição, reconfiguram o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), na forma de podcasts, filtros de realidade aumentada e espaços imersivos on-line





A exposição "Museu Sem Paredes" mapeia uma série de projetos de museu em realidade virtual. Alguns projetos, criados por artistas, curadores e pesquisadores de diversas partes do mundo, dão pistas de como a instituição de arte pode operar, dentro e fora do próprio edifício, como um sistema complexo de representações. Já outros, criados especialmente para a exposição, reconfiguram o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), na forma de podcasts, filtros de realidade aumentada e espaços imersivos on-line CAPACIDADE DE VISITAÇÃO: A qualquer dia e hora, por meio da Internet



"Museu sem paredes": Exposição on-line sobre museus virtuais Crédito: Divulgação/Secult

CASA DA MÚSICA SÔNIA CABRAL: "Ocupação em 4 Tempos"





O QUE É: "Ocupação em 4 tempos" foi idealizada pela arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho. Conta com obras do artista visual e doutor Fernando Burjato. São nove obras feitas, exclusivamente, para a exposição em Vitória. A mostra foi idealizada pela "Particular", uma galeria de arte e designe em plataforma digital. As obras expostas, com suas bordas e rebarbas, afirmam o espaço fora da pintura e exigem uma reflexividade do plano, duvidando da virtualidade da imagem, relembrando a "coisidade" da tinta





"Ocupação em 4 tempos" foi idealizada pela arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho. Conta com obras do artista visual e doutor Fernando Burjato. São nove obras feitas, exclusivamente, para a exposição em Vitória. A mostra foi idealizada pela "Particular", uma galeria de arte e designe em plataforma digital. As obras expostas, com suas bordas e rebarbas, afirmam o espaço fora da pintura e exigem uma reflexividade do plano, duvidando da virtualidade da imagem, relembrando a "coisidade" da tinta CAPACIDADE DE VISITAÇÃO: Grupos de até cinco pessoas por vez. Para grupos maiores, o agendamento é pelo e-mail [email protected]. O uso de máscara e distanciamento social são obrigatórios. Visitação: de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, Espírito Santo - Telefone: (27) 3132 8399



Exposição ‘Ocupação em 4 tempos’, do artista Fernando Burjato, idealizada pela arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho Crédito: Mônica Zorzanelli

MUSEU DO COLONO





O QUE É: Inaugurado em 1969, o Museu do Colono está localizado em um sobrado que pertenceu à Família Holzmeister. O local é tombado como Patrimônio Histórico pelo Conselho Estadual de Cultura e guarda um acervo de mais de seiscentas peças entre mobiliário, porcelanas, livros, quadros e outras coleções que pertenceram à Família Holzmeister





Inaugurado em 1969, o Museu do Colono está localizado em um sobrado que pertenceu à Família Holzmeister. O local é tombado como Patrimônio Histórico pelo Conselho Estadual de Cultura e guarda um acervo de mais de seiscentas peças entre mobiliário, porcelanas, livros, quadros e outras coleções que pertenceram à Família Holzmeister CAPACIDADE DE VISITAÇÃO: Grupos de até cinco pessoas por vez. O uso de máscara e distanciamento social são obrigatórios. Visitação: de terça a sexta, de 9h às 16h e aos sábados, das 8h às 12h. Endereço: Avenida Presidente Vargas, Centro, Santa Leopoldina, Espírito Santo - Telefone: (27) 3266-1250



Museu do Colono, em Santa Leopoldina Crédito: Divulgação/Secult

BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO (BPES)





O QUE É: O espaço está reaberto para quem deseja fazer empréstimo de livros, consultas a periódicos ou usar o setor multimídia. Para os frequentadores, existem regras: visita permitida somente usando máscara, uso de álcool e distanciamento prezando pela não aglomeração de pessoas





O espaço está reaberto para quem deseja fazer empréstimo de livros, consultas a periódicos ou usar o setor multimídia. Para os frequentadores, existem regras: visita permitida somente usando máscara, uso de álcool e distanciamento prezando pela não aglomeração de pessoas CAPACIDADE DE VISITAÇÃO: Duas pessoas sendo atendidas simultaneamente em cada setor. Agendamentos pelo e-mail [email protected]. Visitação: de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 16h. Uso de máscara e distanciamento social são obrigatórios. Endereço: Avenida João Batista Parra, 165, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo - Telefone: (27) 3137 9351





Duas pessoas sendo atendidas simultaneamente em cada setor. Agendamentos pelo e-mail [email protected]. Visitação: de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 16h. Uso de máscara e distanciamento social são obrigatórios. Endereço: Avenida João Batista Parra, 165, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo - Telefone: (27) 3137 9351 AÇÃO VIRTUAL: Em parceria com a Tocalivros, a Biblioteca Pública do Espírito Santo está disponibilizando um acervo com quase 20 mil livros no formato de áudios e e-books. Os interessados podem acessar o link e se cadastrar para terem acesso ao acervo de forma gratuita. Acesso pela Internet





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