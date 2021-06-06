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Arte

Galeria Homero Massena recebe exposição sobre corpos na pandemia

"Corpos Entre Tempos" leva mostra, oficinas e debates ao espaço de arte às redes sociais a partir desta segunda-feira (7)

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 08:00

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

06 jun 2021 às 08:00
Exposição
Exposição "Corpos entre Tempos", de Bárbara Bragato e Célia Ribeiro Crédito: Bárbara Bragato e Célia Ribeiro / Divulgação
"Como tocar o corpo intocável em plena pandemia?". O questionamento é o ponto de partida da exposição "Corpos Entre Tempos", que tem formato híbrido e entra em cartaz na programação da Galeria Homero Massena, em Vitória. Inicialmente, a mostra será realizada de forma virtual para depois ocupar o espaço, no Centro da cidade.
Produzida pelas artistas capixabas Bárbara Bragato, 28, e Célia Ribeiro, 69, a exposição inicia nesta segunda-feira (7) com atividades on-line e gratuitas, como oficinas e conversas com as artistas. A mostra faz parte da seleção de projetos contemplados em 2020 pelo edital 034/2019 da Secult-ES.
Sob o ponto de vista de duas mulheres de diferentes gerações, elas propõem a discussão sobre o espaço-tempo-corpo. A mostra composta de desenhos, vídeos e fotos trazem Bárbara e Célia, que tentaram retratar os corpos cansados pelo isolamento. Com detalhes, cada artista apresenta o olhar sobre a outra, mostrando as diferenças de suas experiências e trabalhos que se entrelaçam neste encontro artístico.
"As imagens criadas para essa nova exposição perpassam, de alguma forma, a camada da tela. Enquanto Célia me desenha a partir de vídeos e fotografias da tela, eu a registro em fotografia e em vídeo por meio de câmeras analógicas, digitais e celulares. São gestos repetitivos e obsessivos para tentar alcançar um corpo distante, para esgotar esses corpos cansados. A tela é, nesse momento, o mundo possível a ser explorado", explica Bárbara.
Exposição
Exposição "Corpos entre Tempos": foto de Bárbara Bragato Crédito: Bárbara Bragato/Divulgação
Nesta primeira fase virtual, com exposição nas redes sociais da Galeria Homero Massena, as artistas vão apresentar 10 desenhos e fotos. Célia conta que o público encontrará registros de percursos do olhar/pensar de cada artista a partir do corpo da outra.
"A produção em meio à pandemia foi um desafio instigante e um alento. Digo alento porque exercitamos a empatia e, nesses tempos onde o descaso com a vida do outro é anunciado sem escrúpulos, a afirmação da empatia é um ato político. Além disso, vivenciamos, as quatro mulheres envolvidas com o projeto, com Karenn Amorim, curadora, e Bruna Afonso, arte-educadora, uma relação de criação coletiva marcada pelo afeto e pela liberdade de expressão. Construímos uma sólida amizade, ainda que distantes fisicamente", diz.

ATIVIDADES

Além da mostra virtual, "Corpos Entre Tempos" abre com um bate-papo com as autoras, ainda nesta segunda-feira (7), às 19h, nas redes do espaço de arte. Na sequência de atividades, uma oficina de corpo/dança - para quem possui experiência formal na dança -, ciclo de formação com educadores e conversa com a curadora da mostra, Karenn Amorin, completam a programação on-line.
Após este período, as artistas abrem a exposição para o público no espaço de arte. Nesta fase, serão expostas novas obras que complementam "Corpos Entre Tempos".
A previsão é de que a abertura presencial aconteça no dia 1 de julho, seguindo todas as medidas protetivas. Caso o Mapa de Risco da Covid-19 não permita a abertura do espaço no período, as artistas estudam outras possibilidades de apresentar a exposição.
Exposição
Exposição "Corpos entre Tempos": desenho de Célia Ribeiro Crédito: Célia Ribeiro/Divulgação

O ENCONTRO

Bárbara e Célia se encontraram pela primeira vez numa manifestação, e isso, como todos os encontros posteriores, mostraram para elas sobre a importância de pensar, de viver e de existir a partir de um corpo político. "Creio que nossa identidade surgiu por percebermos uma sintonia com nossa maneira inquieta, uma vontade de ver e de registrar, uma alegria de vida e, ao mesmo tempo, uma consciência do drama que perpassa a história da humanidade", comenta Célia.
"Nessa exposição, penso que o mais importante são essas experiências e práticas de vida, a tentativa de reintegrar nossos corpos a partir da construção de vínculos e imagens. Nossa troca se dá na tela, porém vai muito além dela. Ela se faz no se reconhecer e no se observar, nas possibilidades de lembrar daquilo que pode ter ficado esquecido. Lembrar que o toque existe, e a alteridade também", finaliza Bárbara.
*Com informações da assessoria da exposição

SERVIÇO

  • "CORPOS ENTRE TEMPOS"
  • Exposição de Bárbara bragato e Célia Ribeiro
  • Curadoria: Karenn Amorim
  • Quando: de 7 de junho a 7 de agosto
  • Onde: nas redes sociais e na Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99 - Cidade Alta, Vitória)
  • PROGRAMAÇÃO
  • 07 de junho
  • Abertura da exposição on-line nas redes sociais da galeria

  • 11 de junho
  • Oficina de corpo, com Gabriela Moriondo - formada em Dança Contemporânea pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil - pelo Zoom. Inscrições até dia 9 de junho neste link

  • 15 de junho
  • Conversa com a curadora Karenn Amorin, às 19h, no YouTube e Instagram

  • 22 e 23 de junho
  • Ciclo de Formação com educadores, via Zoom. Inscrições de 3 a 18 de junho, neste link

  • 01 de julho
  • Estreia da exposição presencial, na galeria, no Centro de Vitória: Rua Pedro Palácios, 99 - Cidade Alta, Vitória.

  • 06 de julho
  • Oficina de corpo: Superfície é um rio para dentro, com Paloma Durante, pelo Zoom. Inscrições abrem dia 29 de junho.

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