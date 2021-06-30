Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura

Abertas inscrições para a Cadeira 4 da Academia Espírito-santense de Letras

As inscrições vão até o dia 1 de outubro. Saiba como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 12:58

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 12:58

Academia Espírito-santense de Letras
Sede da Academia Espírito-santense de Letras, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Site da AEL
A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) abre nesta quinta-feira (01/07) o período de inscrições para preenchimento da vaga de sua cadeira de número 4, antes ocupada pelo saudoso acadêmico Aylton Rocha Bermudes, falecido no último dia 10 de março aos 99 anos.
O professor e jurista Aylton Rocha Bermudes
O professor e jurista Aylton Rocha Bermudes era o ocupante da Cadeira 4, da AEL Crédito: Reprodução/Facebook Francisco Aurélio Ribeiro
Os candidatos interessados deverão enviar correspondência, com firma reconhecida, indicando desejo de concorrer à vaga, anexando currículo, livros e comprovação de trabalhos publicados, para o endereço da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira: Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, 195, Solar da Ester - Bairro de Lourdes, CEP 29.042-185 - Vitória, ES.
A entrega dos documentos poderá ser feita pessoalmente ou por correspondência. As inscrições vão até o dia 1 de outubro e a escolha do novo imortal será feita por eleição na reunião de 11 de outubro de 2021.
*Com informações da AEL

Veja Também

Academia Espírito-santense de Letras faz cem anos em 2021. Conheça sua história

Escritor cachoeirense é o novo imortal da Academia de Letras do ES

Academia Espírito-santense de Letras está com concursos literários abertos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Literatura Literatura Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados