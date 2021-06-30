Abertas inscrições para a Cadeira 4 da Academia Espírito-santense de Letras

Sede da Academia Espírito-santense de Letras, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Site da AEL

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) abre nesta quinta-feira (01/07) o período de inscrições para preenchimento da vaga de sua cadeira de número 4, antes ocupada pelo saudoso acadêmico Aylton Rocha Bermudes, falecido no último dia 10 de março aos 99 anos.

O professor e jurista Aylton Rocha Bermudes era o ocupante da Cadeira 4, da AEL Crédito: Reprodução/Facebook Francisco Aurélio Ribeiro

Os candidatos interessados deverão enviar correspondência, com firma reconhecida, indicando desejo de concorrer à vaga, anexando currículo, livros e comprovação de trabalhos publicados, para o endereço da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira: Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, 195, Solar da Ester - Bairro de Lourdes, CEP 29.042-185 - Vitória, ES.

A entrega dos documentos poderá ser feita pessoalmente ou por correspondência. As inscrições vão até o dia 1 de outubro e a escolha do novo imortal será feita por eleição na reunião de 11 de outubro de 2021.