Academia Espírito-santense de Letras está com concursos literários abertos

Academia Espírito-Santense de Letras Crédito: Edson Chagas

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) está com inscrições abertas para três concursos literários: I Concurso De Crônicas “Elpídio Pimentel”; I Concurso De Contos “Dom Benedito Paulo Alves De Souza”; e I Concurso De Poesias Kosciusko Barbosa Leão. As competições de diferentes categorias podem receber aplicações até o dia 30 de maio, sendo parte das ações de comemoração do aniversário da instituição, que completa 100 anos no dia 4 de setembro de 2021.

Os autores interessados em participar devem ter mínimo de 18 anos e serem nascidos ou residentes no Espírito Santo. Para ingressarem nos concursos, é necessário mandar um texto original nunca publicado, indicando a categoria do prêmio desejado para o e-mail [email protected] . Os editais com mais detalhes estão disponíveis no site ael.org.br

A presidente da AEL Ester Abreu frisa que devem ser anexados dois arquivos PDF no e-mail, um com a obra assinada com pseudônimo, isto é, um nome fantasia, que irá para a comissão avaliadora; e outro com as informações do escritor e o nome da obra de sua autoria. Portanto, os participantes dos concursos devem ter bastante atenção, para que não sejam desclassificados.

Vale destacar, que sendo três concursos, cada pessoa poderá participar com uma obra em cada um deles, sendo inválida a participação com mais de uma produção em um mesmo concurso.

As competições literárias foram nomeadas em homenagem a patronos que fizeram parte da história da instituição. Elpídio Pimentel, que foi ocupante da cadeira 12 e secretário da agremiação; Dom Benedito Paulo Alves de Souza, o primeiro presidente da AEL; e Kosciukp Barbosa Leão, o ocupante inicial da cadeira 36, além de ter sido um dos fundadores da academia. No entanto, embora as premiações sejam em seus nomes, vale ressaltar que as produções podem abranger quaisquer temáticas, também não sendo necessárias citações sobre os mesmos.

Da esquerda para a direita: Dom Benedito Paulo Alves de Sousa, Elpídio Pimentel e Kosciusko Barbosa Leão Crédito: Acervo fotográfico Academia Espírito-Santense de Letras

A premiação ocorrerá no dia da comemoração do aniversário da organização, embora ainda não tenha um evento definido, como esclarece a presidente da AEL: “Será no dia quatro de setembro, mas a gente vai ter que ver até agosto como vai ficar. Com esse problema da pandemia tornou-se difícil a realização presencial”. Os primeiros lugares de cada um dos concursos levarão R$ 1 mil para casa, já os segundos e terceiros colocados receberão certificados e obras literárias do acervo da instituição.

“A gente não tem muito dinheiro para dar de presente, como a gente gostaria, mas vamos dar livros, vamos dar oportunidade de ter publicação no site”, afirma Abreu, acrescentando que, assim que houver possibilidade, também irão incluir os melhores textos em alguma publicação da academia.

Ester conta sobre a perspectiva para as produções que serão recebidas: “Acho que o Espírito Santo é um Estado que promove muita escritura boa. A expectativa é a espera de bons textos”, comenta Ester.

VAGA ABERTA PARA A CADEIRA NOVE

Além dos concursos literários abertos, até a segunda-feira (8), a Academia estará recebendo inscrições para a ocupação da cadeira de número nove, que pertencia ao icônico escritor capixaba conhecido por sua poesia Sérgio Blank. O autor, dono de obras como "Um" e "Dias Impares", foi encontrado morto no dia 23 de junho de 2020

O escritor Sérgio Blank Crédito: Fernando Madeira

Os candidatos deverão enviar correspondência, com firma reconhecida em cartório, indicando desejo de concorrer à vaga, anexando currículo e comprovação de livros e de trabalhos publicados. Estes arquivos devem ser entregues via correspondência ou pessoalmente no seguinte endereço postal: Ester Abreu Vieira de Oliveira - Rua Professora Gladys Bernardo Lucas 195, Solar da Ester - Bairro de Lourdes - CEP 29042-185 - Vitória, ES.

A escolha do novo membro da AEL será feita no dia 12 de abril de 2021. “A comissão composta de um presidente e mais dois membros vai avaliar os currículos”, explica Abreu sobre a forma de avaliação, comentando que até o momento foram cerca de 8 pessoas inscritas.

O novo integrante deverá honrar a instituição, manter a integridade moral e sempre divulgar suas obras e as da academia, como Abreu relata ser o papel dos acadêmicos. “Manter acesa essa instituição, que faz parte de um arsenal cultural do Espírito Santo, e poder, inclusive, ser exemplo para os outros na produção e amor à leitura e escrita”, acrescenta sobre o papel desempenhado pelos membros da AEL.

I CONCURSO DE POESIAS KOSCIUSKO BARBOSA LEÃO

Inscrições: Até o dia 30 de maio de 2021

Até o dia 30 de maio de 2021 Edital: Disponível no link

I CONCURSO DE CONTOS “DOM BENEDITO PAULO ALVES DE SOUZA”

Inscrições: Até o dia 30 de maio de 2021

Até o dia 30 de maio de 2021 Edital: Disponível no link

I CONCURSO DE CRÔNICAS “ELPÍDIO PIMENTEL”

Inscrições: Até o dia 30 de maio de 2021

Até o dia 30 de maio de 2021 Edital: Disponível no link

VAGA PARA CADEIRA 9