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Leonel Ximenes

Escritor cachoeirense é o novo imortal da Academia de Letras do ES

Romulo Felippe vai ocupar a cadeira 9, que pertencia ao poeta Sérgio Blank

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:19

Públicado em 

13 abr 2021 às 11:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Romulo Felippe durante lançamento de um dos seus livros
Romulo Felippe durante lançamento de um dos seus livros Crédito: Divulgação
O escritor e jornalista Romulo Felippe, de 48 anos, foi eleito nesta segunda-feira (12) para a cadeira 9 da Academia Espírito-Santense de Letras (AEL). Foi a primeira eleição virtual da Academia, em decorrência da necessidade de distanciamento social por causa da pandemia de Covid-19. Outros seis escritores concorreram à vaga.
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Romulo Fellipe mora em Vitória. Publicou os livros "Monge Guerreiro", romance medieval, com edições em português, inglês e italiano; "Reino dos Morcegos", infantojuvenil; e "O farol e a tempestade", romance, além de participar no V. I de "Entre Monstros e Dragões", de R. C. Vicente.
O mais novo imortal vai ocupar a cadeira que pertencia ao poeta Sérgio Blank, morto em julho do ano passado. De acordo com o estatuto da AEL, a posse de Romulo deverá ocorrer no prazo de 180 dias.

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“Aos 48 anos, e com toda humildade, sinto-me preparado para colaborar com os acadêmicos naquilo que for necessário para o fortalecimento da literatura capixaba. Um sonho que carrego desde menino, quando ainda virava as folhas bem escritas de Rubem Braga assim como os poemas de Newton, entre muitos outros”, disse o novo acadêmico em sua mensagem de apresentação aos acadêmicos.
Das 40 cadeiras da Academia, uma ainda está vaga, a de número 4, que pertencia ao professor e escritor Aylton Rocha Bermudes, que morreu em março último. Ainda não data para a eleição para substituí-lo. Em 4 de setembro, a AEL vai comemorar seu centenário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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