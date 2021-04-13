Escritor cachoeirense é o novo imortal da Academia de Letras do ES

O escritor e jornalista Romulo Felippe, de 48 anos, foi eleito nesta segunda-feira (12) para a cadeira 9 da Academia Espírito-Santense de Letras (AEL). Foi a primeira eleição virtual da Academia, em decorrência da necessidade de distanciamento social por causa da pandemia de Covid-19
. Outros seis escritores concorreram à vaga.
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Romulo Fellipe mora em Vitória. Publicou os livros "Monge Guerreiro", romance medieval, com edições em português, inglês e italiano; "Reino dos Morcegos", infantojuvenil; e "O farol e a tempestade", romance, além de participar no V. I de "Entre Monstros e Dragões", de R. C. Vicente.
“Aos 48 anos, e com toda humildade, sinto-me preparado para colaborar com os acadêmicos naquilo que for necessário para o fortalecimento da literatura capixaba. Um sonho que carrego desde menino, quando ainda virava as folhas bem escritas de Rubem Braga assim como os poemas de Newton, entre muitos outros”, disse o novo acadêmico em sua mensagem de apresentação aos acadêmicos.