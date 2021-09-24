Fotos impressas voltam a ganhar espaço na decoração da casa

Fotografias na decoração da casa ou escritório enriquecem os ambientes, trazendo algo que identifica a personalidade da pessoa dando um toque pessoal. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação

Em um passado não muito distante, decorar a casa com fotografias era uma prática comum. Os porta-retratos estampavam momentos marcantes como casamentos, aniversários, paisagens em viagens e parentes reunidos. Com a popularização das redes sociais, o hábito de revelar as fotos foi dando lugar para os compartilhamentos das imagens na linha do tempo. No entanto, especialistas apontam que usar fotografias na decoração está em alta e tem se tornado uma tendência.

Um dos benefícios de decorar o ambiente com fotografias é por elas serem versáteis, podendo a mesma foto se adequar em diferentes formas e tamanhos, segundo o fotógrafo Gabriel Lordello.

"A fotografia hoje em dia tem uma matriz: a obra criada pelo artista, que é um arquivo digital ou analógico, é de filme. Com isso, você pode ampliar essas artes em diversos tamanhos, diferente da pintura, que é criada em um formato e acaba ficando apenas naquele tamanho, a não ser que seja uma reprodução. Além disso, os temas da fotografia são bastante variados. A fotografia pode ser uma arte bem conceitual. Dependendo do artista visual, ou do próprio fotógrafo, vai ser trabalhado temas de acordo com o conceito, como uma arte contemporânea", explica.

As fotografias trazem sensações nas pessoas, principalmente pelas lembranças que elas despertam. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação

Para Lordello, a fotografia também é uma linguagem universal, podendo abordar diferentes temas como natureza, paisagens, que são de uma linguagem mais compreensível para a maioria das pessoas.

"Muitas vezes você vai olhar para a fotografia e vai se identificar com ela, remetendo a uma lembrança, um lugar onde você esteve, ou a uma sensação. Então, a fotografia tem essa característica, assim como as outras artes também têm. Trazer essas fotografias para decoração da sua casa, escritório, dá essa sensação, enriquecendo o ambiente, trazendo algo que identifica a personalidade do cliente, dando um toque pessoal", observa.

Você pode decorar o ambiente com uma única foto ou reunir diversos momentos especiais entre elas. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação

COMO FAZER QUADROS COM FOTOS IMPRESSAS

Para compor a decoração com fotografias é importante procurar um local que faça a impressão com muita qualidade. O ideal é que a imagem esteja em alta resolução e que tenha passado por um tratamento antes de imprimir.

"Existem locais que utilizam as cores corretas, que mesmo com o passar dos anos, as fotos não ficarão amarelas, com manchas ou mofos, como as fotos antigas. O recomendado são as impressões com Fine Art, que é um papel com qualidade profissional composto de fibras naturais, principalmente de algodão ou de celulose alfa, com o uso das tintas de pigmento mineral à base d’água. A diferença dessas tintas para as tintas comuns, que têm uma impressão de custo mais baixo, é a durabilidade. Elas não desbotam, não reagem com a umidade ou com outros materiais. Elas terão uma longevidade maior com um material de conservação, conhecido também pelo nome de museológico", destaca.

Quando a pessoa quer fazer algo mais caseiro, o ideal é usar a fotografia original. Se a foto foi feita pelo celular, o recomendado é não enviar o arquivo por WhatsApp, por exemplo, para não perder a resolução. Uma alternativa é enviar a foto por e-mail ou por sites que oferecem o serviço de compartilhamento de arquivos grandes. Dessa forma, será possível conservar a resolução original.

É importante analisar o tamanho do arquivo antes de enviar para impressão. Para não ter erro, é preciso checar se a imagem está em alta resolução. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação

COMO ESCOLHER AS FOTOS E MOLDURAS

As fotos podem ser escolhidas por temas, cores, viagens ou lembranças. Quando é algo mais pessoal, a opção é usar fotos de família ou coisas que a pessoa gosta, como um esporte. Não existe uma regra. Um arquiteto ou decorador podem dar essa ajuda, até mesmo em relação ao ambiente, dando instruções de tamanhos que ajudam a dar harmonia ao cômodo.

De acordo com Lordello, quanto menos detalhe na moldura, melhor será para dar destaque à foto escolhida. "O recomendado é usar uma moldura que não distraia a atenção de quem está apreciando a foto. Dessa forma, recomendo uma moldura lisa, preta, branca ou em madeira. A moldura coringa é a preta porque vai bem em qualquer lugar e não vai contrapor com o ambiente. Se você colocar uma moldura pensando em combinar apenas com o ambiente atual, provavelmente você não irá conseguir colocar a moldura em nenhum outro lugar quando pensar em dar uma mudada no visual", explica.

De acordo com o fotógrafo Gabriel Lordello, quanto menos detalhe na moldura, melhor será para dar destaque à foto escolhida. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação

Ainda de acordo com o fotógrafo, as fotos em preto e branco provocam mais reflexões e geralmente têm mais apelo estético, dramático. Elas também são mais clássicas e podem fazer uma composição interessante se forem usadas fotos coloridas na mesma parede. É preciso ter bom senso ao fazer essas escolhas, tendo em comum, por exemplo, algum tema específico.

Para quem é admirador de fotografias que impactam a sociedade, a galerista e art adviser Gorete Thorey fala sobre grandes artistas que fazem a diferença nesse meio e que contribuem com lindas obras fotográficas.

“Penso que a fotografia ganha cada vez mais espaço nos projetos de decoração, pois se antes ela aparecia com temas de paisagem e arquitetura, hoje vem ocupando um papel mais amplo no cenário da arte e decoração. Se comunica diretamente com o apreciador de arte e o grande público, através da poética e pesquisa dos artistas em temas sociais, políticos e conceituais. Artistas criativos e relevantes, tais como Mauro Restiffe, Sebastião Salgado e Vik Muniz, por exemplo, que nos mostram sempre uma mensagem reflexiva nas suas belas e impactantes fotografias. Já no âmbito poético e decorativo, fotografias de artistas como Adriana Duque, Flávia Junqueira e Claudia Jaguaribe valorizam e encantam grandes ambientes”, ressalta.

A moldura preta é ideal para compor qualquer ambiente. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação

Segundo a arquiteta e urbanista especializada em fotografia de arquitetura, Camila Santos, apesar da facilidade em se fazer as fotos por causa do celular que está sempre à mão, poucas pessoas guardam as lembranças registradas.

“Acabamos acumulando arquivos dos mais diversos momentos e escolhendo alguns deles para compartilhar nas redes sociais. Porém, perdemos aquele costume que as outras gerações tinham de guardar as fotografias reveladas naquela velha caixa de sapatos”, comenta.

Para ajudar a decorar a casa com boas lembranças, a especialista reuniu algumas ideias para que você possa expor esses momentos tão especiais. Confira abaixo!