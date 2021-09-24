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Fotos impressas voltam a ganhar espaço na decoração da casa

Com a popularização das redes sociais, o hábito de revelar foi ficando para trás. No entanto, especialistas apontam que usar fotografias para compor ambientes tem se tornado uma tendência

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:42

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

24 set 2021 às 14:42
fotografia decoração
Fotografias na decoração da casa ou escritório enriquecem os ambientes, trazendo algo que identifica a personalidade da pessoa dando um toque pessoal. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação
Em um passado não muito distante, decorar a casa com fotografias era uma prática comum. Os porta-retratos estampavam momentos marcantes como casamentos, aniversários, paisagens em viagens e parentes reunidos. Com a popularização das redes sociais, o hábito de revelar as fotos foi dando lugar para os compartilhamentos das imagens na linha do tempo. No entanto, especialistas apontam que usar fotografias na decoração está em alta e tem se tornado uma tendência.
Um dos benefícios de decorar o ambiente com fotografias é por elas serem versáteis, podendo a mesma foto se adequar em diferentes formas e tamanhos, segundo o fotógrafo Gabriel Lordello.
"A fotografia hoje em dia tem uma matriz: a obra criada pelo artista, que é um arquivo digital ou analógico, é de filme. Com isso, você pode ampliar essas artes em diversos tamanhos, diferente da pintura, que é criada em um formato e acaba ficando apenas naquele tamanho, a não ser que seja uma reprodução. Além disso, os temas da fotografia são bastante variados. A fotografia pode ser uma arte bem conceitual. Dependendo do artista visual, ou do próprio fotógrafo, vai ser trabalhado temas de acordo com o conceito, como uma arte contemporânea", explica.
fotografia decoração
As fotografias trazem sensações nas pessoas, principalmente pelas lembranças que elas despertam. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação
Para Lordello, a fotografia também é uma linguagem universal, podendo abordar diferentes temas como natureza, paisagens, que são de uma linguagem mais compreensível para a maioria das pessoas.
"Muitas vezes você vai olhar para a fotografia e vai se identificar com ela, remetendo a uma lembrança, um lugar onde você esteve, ou a uma sensação. Então, a fotografia tem essa característica, assim como as outras artes também têm. Trazer essas fotografias para decoração da sua casa, escritório, dá essa sensação, enriquecendo o ambiente, trazendo algo que identifica a personalidade do cliente, dando um toque pessoal", observa.
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Você pode decorar o ambiente com uma única foto ou reunir diversos momentos especiais entre elas. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação

COMO FAZER QUADROS COM FOTOS IMPRESSAS

Para compor a decoração com fotografias é importante procurar um local que faça a impressão com muita qualidade. O ideal é que a imagem esteja em alta resolução e que tenha passado por um tratamento antes de imprimir. 
"Existem locais que utilizam as cores corretas, que mesmo com o passar dos anos, as fotos não ficarão amarelas, com manchas ou mofos, como as fotos antigas. O recomendado são as impressões com Fine Art, que é um papel com qualidade profissional composto de fibras naturais, principalmente de algodão ou de celulose alfa, com o uso das tintas de pigmento mineral à base d’água. A diferença dessas tintas para as tintas comuns, que têm uma impressão de custo mais baixo, é a durabilidade. Elas não desbotam, não reagem com a umidade ou com outros materiais. Elas terão uma longevidade maior com um material de conservação, conhecido também pelo nome de museológico", destaca.
Quando a pessoa quer fazer algo mais caseiro, o ideal é usar a fotografia original. Se a foto foi feita pelo celular, o recomendado é não enviar o arquivo por WhatsApp, por exemplo, para não perder a resolução. Uma alternativa é enviar a foto por e-mail ou por sites que oferecem o serviço de compartilhamento de arquivos grandes. Dessa forma, será possível conservar a resolução original.
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É importante analisar o tamanho do arquivo antes de enviar para impressão. Para não ter erro, é preciso checar se a imagem está em alta resolução. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação

COMO ESCOLHER AS FOTOS E MOLDURAS

As fotos podem ser escolhidas por temas, cores, viagens ou lembranças. Quando é algo mais pessoal, a opção é usar fotos de família ou coisas que a pessoa gosta, como um esporte. Não existe uma regra. Um arquiteto ou decorador podem dar essa ajuda, até mesmo em relação ao ambiente, dando instruções de tamanhos que ajudam a dar harmonia ao cômodo.
De acordo com Lordello, quanto menos detalhe na moldura, melhor será para dar destaque à foto escolhida. "O recomendado é usar uma moldura que não distraia a atenção de quem está apreciando a foto. Dessa forma, recomendo uma moldura lisa, preta, branca ou em madeira. A moldura coringa é a preta porque vai bem em qualquer lugar e não vai contrapor com o ambiente. Se você colocar uma moldura pensando em combinar apenas com o ambiente atual, provavelmente você não irá conseguir colocar a moldura em nenhum outro lugar quando pensar em dar uma mudada no visual", explica.
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De acordo com o fotógrafo Gabriel Lordello, quanto menos detalhe na moldura, melhor será para dar destaque à foto escolhida. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação
Ainda de acordo com o fotógrafo, as fotos em preto e branco provocam mais reflexões e geralmente têm mais apelo estético, dramático. Elas também são mais clássicas e podem fazer uma composição interessante se forem usadas fotos coloridas na mesma parede. É preciso ter bom senso ao fazer essas escolhas, tendo em comum, por exemplo, algum tema específico. 
Para quem é admirador de fotografias que impactam a sociedade, a galerista e art adviser Gorete Thorey fala sobre grandes artistas que fazem a diferença nesse meio e que contribuem com lindas obras fotográficas.
“Penso que a fotografia ganha cada vez mais espaço nos projetos de decoração, pois se antes ela aparecia com temas de paisagem e arquitetura, hoje vem ocupando um papel mais amplo no cenário da arte e decoração. Se comunica diretamente com o apreciador de arte e o grande público, através da poética e pesquisa dos artistas em temas sociais, políticos e conceituais. Artistas criativos e relevantes, tais como Mauro Restiffe, Sebastião Salgado e Vik Muniz, por exemplo, que nos mostram sempre uma mensagem reflexiva nas suas belas e impactantes fotografias. Já no âmbito poético e decorativo, fotografias de artistas como Adriana Duque, Flávia Junqueira e Claudia Jaguaribe valorizam e encantam grandes ambientes”, ressalta.
fotografia decoração
A moldura preta é ideal para compor qualquer ambiente. Crédito: Mosaico Fotogaleria/Divulgação
Segundo a arquiteta e urbanista especializada em fotografia de arquitetura, Camila Santos, apesar da facilidade em se fazer as fotos por causa do celular que está sempre à mão, poucas pessoas guardam as lembranças registradas.
“Acabamos acumulando arquivos dos mais diversos momentos e escolhendo alguns deles para compartilhar nas redes sociais. Porém, perdemos aquele costume que as outras gerações tinham de guardar as fotografias reveladas naquela velha caixa de sapatos”, comenta.
Para ajudar a decorar a casa com boas lembranças, a especialista reuniu algumas ideias para que você possa expor esses momentos tão especiais. Confira abaixo!

Foto preenchendo toda a parede

Essa é uma solução divertida para reunir fotografias de bons momentos com a família e amigos. Não é necessário que o arquivo tenha um tamanho muito grande para que a impressão fique boa, pois são impressos em formatos pequenos que podem variar de 5 x 5 cm, 5 x 7cm, com borda ou sem borda, além de existir opções com legenda também.
Essa é uma forma livre e dinâmica de reunir suas fotos. Os tamanhos mais comuns de impressão são 5 x 7 cm, 10 x 15 cm e 15 x 21 cm, que são os ideais para esse tipo de decoração. Se você tem aquelas câmeras tipo “Polaroid” (aquelas que imprimem as fotos na hora) é uma boa maneira para expô-las. 
Para montar sua decoração na parede, você pode encontrar banco de imagens em lojas especializadas nesse serviço e escolher a que mais lhe agrada. Se você preferir, também é possível contratar um fotógrafo ou então escolher no próprio portfólio do profissional. Existem empresas especializadas na impressão e moldura profissional de fotografias que garantem qualidade da imagem e longevidade do material. O tipo de papel é escolhido de acordo com a imagem, cores e granulação que o fotógrafo idealizou para o seu trabalho.
Os chamados dípticos ou trípticos geralmente são a solução para uma fotografia que ficaria muito grande ou cara para ser impressa inteira. Essa alternativa também é utilizada pelos artistas quando querem fazer alguma exposição.
Neste ponto é preciso ter atenção na resolução da imagem, pois como será impressa num formato grande, essa foto precisa estar em alta qualidade para não parecer um borrão quando ficar pronta.

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