Decoração moderna e sofisticada: como combinar o cinza com outras cores

Para quem deseja sair do padrão da cor branca, uma saída é apostar na cor cinza e seus tons variados. Crédito: Compose/Divulgação

A cor cinza é a nova tendência de decoração para quem deseja dar um ar moderno e despojado ao ambiente da casa. Ela pode desde ser a cor principal das paredes, seja com pintura, seja com revestimentos, como pode ser uma cor de destaque por meio de objetos decorativos e nos móveis como sofás, cabeceira de camas ou armários. Dessa forma, uma opção para quem deseja sair do padrão da cor branca é apostar na cor cinza e seus tons variados.

rústico e industrial. O fato de não fazer parte das cores preferidas da maioria das pessoas, ela é relacionada à neutralidade e à sutileza, além de ser considerada coringa, já que combina com todas as outras cores e acaba facilitando na hora de escolher adornos e peças decorativas. Isso porque o contraste com o cinza destaca os tons mais fortes. Essa tonalidade mais neutra aparece com muita frequência, por exemplo, nos estilos escandinavo

Para a arquiteta e consultora de produtos da Compose, Amanda Daleprane, o cinza se adequa a todo tipo de perfil e a todos os ambientes. Segundo ela, as composições podem ser exploradas de acordo com as sensações que se deseja despertar em cada cômodo.

"Não existe certo ou errado. As composições devem estar sempre alinhadas à personalidade daqueles que irão usufruir do ambiente. E, claro, é sempre bom contar com o auxílio de um profissional da área como arquitetos ou decoradores que irão coordenar desde a escolha do piso à iluminação, que é fundamental para valorizar qualquer ambiente", destaca.

VEJA ALGUMAS DICAS DE COMBINAÇÕES DE CORES

Cinza e azul São composições harmônicas e também foram as cores do ano de 2021 escolhidas pelo Pantone Color Institute . Essa combinação traz calor e iluminação, deixando o ambiente mais descontraído. Quando o cinza é combinado com tons da paleta rosa, a sensação que se sobressai é de leveza e romantismo. Para aqueles que querem um cômodo que desperte a sensação de tranquilidade e harmonia, a dica é combinar o cinza com tons de azul.

Amanda Daleprane ainda destaca algumas composições com tons escuros. “Quando composto com tons escuros como o chumbo e o preto, o espaço pode ganhar um ar contemporâneo e moderno, porém a atenção deve ser para não pesar demais o ambiente. Uma opção para quebrar a hegemonia dessas cores é usar detalhes com pontos de cor, como roxo e verde”, explica.

PARA FUGIR DO BRANCO

Para sair do branco tradicional e, ao mesmo tempo, não deixar o ambiente escuro, a engenheira civil e designer de interiores Elis Nóbrega utiliza em seus projetos tons de cinza bem claros. Quando a intenção é dar um destaque a outra cor, como objetos ou móveis, a profissional utiliza tons de cinza mais escuros.

Ainda segundo Elis Nóbrega, a cor de cinza utilizada em cozinhas traz a sensação de conforto, bem estar, limpeza e luxuosidade. “Trabalhar com o cinza em acabamentos de armário, por exemplo, ajuda bastante. Existem hoje diversos materiais onde encontramos esses tons, desde placas de MDF com o cinza brilhante, como amadeirado onde o cinza predomina”, finaliza.