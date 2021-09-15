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Bom gosto

Decoração moderna e sofisticada: como combinar o cinza com outras cores

Seja como cor principal em paredes, seja em objetos decorativos, a cor cinza tem ganhado cada vez mais espaço por ser relacionada à neutralidade e sutileza
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

15 set 2021 às 18:05

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:05

cinza
Para quem deseja sair do padrão da cor branca, uma saída é apostar na cor cinza e seus tons variados. Crédito: Compose/Divulgação
A cor cinza é a nova tendência de decoração para quem deseja dar um ar moderno e despojado ao ambiente da casa. Ela pode desde ser a cor principal das paredes, seja com pintura, seja com revestimentos, como pode ser uma cor de destaque por meio de objetos decorativos e nos móveis como sofás, cabeceira de camas ou armários. Dessa forma, uma opção para quem deseja sair do padrão da cor branca é apostar na cor cinza e seus tons variados.
O fato de não fazer parte das cores preferidas da maioria das pessoas, ela é relacionada à neutralidade e à sutileza, além de ser considerada coringa, já que combina com todas as outras cores e acaba facilitando na hora de escolher adornos e peças decorativas. Isso porque o contraste com o cinza destaca os tons mais fortes. Essa tonalidade mais neutra aparece com muita frequência, por exemplo, nos estilos escandinavorústico industrial.
Para a arquiteta e consultora de produtos da Compose, Amanda Daleprane, o cinza se adequa a todo tipo de perfil e a todos os ambientes. Segundo ela, as composições podem ser exploradas de acordo com as sensações que se deseja despertar em cada cômodo.

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"Não existe certo ou errado. As composições devem estar sempre alinhadas à personalidade daqueles que irão usufruir do ambiente. E, claro, é sempre bom contar com o auxílio de um profissional da área como arquitetos ou decoradores que irão coordenar desde a escolha do piso à iluminação, que é fundamental para valorizar qualquer ambiente", destaca.

VEJA ALGUMAS DICAS DE COMBINAÇÕES DE CORES

Cinza e azul

São composições harmônicas e também foram as cores do ano de 2021 escolhidas pelo Pantone Color Institute. Essa combinação traz calor e iluminação, deixando o ambiente mais descontraído.
Quando o cinza é combinado com tons da paleta rosa, a sensação que se sobressai é de leveza e romantismo.
Para aqueles que querem um cômodo que desperte a sensação de tranquilidade e harmonia, a dica é combinar o cinza com tons de azul.
Amanda Daleprane ainda destaca algumas composições com tons escuros. “Quando composto com tons escuros como o chumbo e o preto, o espaço pode ganhar um ar contemporâneo e moderno, porém a atenção deve ser para não pesar demais o ambiente. Uma opção para quebrar a hegemonia dessas cores é usar detalhes com pontos de cor, como roxo e verde”, explica.

PARA FUGIR DO BRANCO

Para sair do branco tradicional e, ao mesmo tempo, não deixar o ambiente escuro, a engenheira civil e designer de interiores Elis Nóbrega utiliza em seus projetos tons de cinza bem claros. Quando a intenção é dar um destaque a outra cor, como objetos ou móveis, a profissional utiliza tons de cinza mais escuros.
Ainda segundo Elis Nóbrega, a cor de cinza utilizada em cozinhas traz a sensação de conforto, bem estar, limpeza e luxuosidade. “Trabalhar com o cinza em acabamentos de armário, por exemplo, ajuda bastante. Existem hoje diversos materiais onde encontramos esses tons, desde placas de MDF com o cinza brilhante, como amadeirado onde o cinza predomina”, finaliza.

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