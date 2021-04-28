5 maneiras de manter a casa organizada de forma rápida e prática

Já ouviu falar em “casa desorganizada, vida bagunçada”? É o que baseia a arte chinesa de harmonizar espaços, chamada Feng Shui. Mas se engana quem pensa que apenas os asiáticos são adeptos a esse mantra. Especialistas em organização e decoração confirmam que manter as coisas em ordem é capaz de influenciar no conforto dos cômodos. Com a pandemia, essa preocupação cresceu ainda mais, principalmente, porque as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa.
“A quarentena retomou uma relação de cuidado e carinho com o lar. Ambientes organizados transmitem paz e permitem que a energia circule. Muito diferente de uma casa que tem tudo fora do lugar”, comenta a personal organizer, parceira da Ordene, Andrea Gilad.
Segundo ela, é possível manter a harmonia dos ambientes organizando os espaços por cor, padronizando organizadores e categorizando pertences por utilização e familiaridade. Além disso, Andrea Gilad recomenda a utilização de colmeias ou caixas para praticidade.
No dia a dia, o ideal é manter uma rotina de organização. Por isso, a arquiteta e designer de interiores Fernanda Cecotti acrescenta que para deixar a casa convidativa, o primeiro passo começa logo quando se acorda.
“Ao levantar comece organizando as pequenas coisas da casa, mantenha a pia da cozinha sempre limpa e evite o acúmulo de bagunça. É importante entender que a casa tem vida, então não dá para deixar tudo rígido por muito tempo”, destaca Fernanda Cecotti.
Depois disso, o próximo passo é desapegar. Avaliar o que é útil e o que não se tem mais funcionalidade dentro da casa para evitar superfícies sobrecarregadas e armários cheios. O ideal é reduzir a bagunça e manter a fluidez dos espaços.
“Mesmo se a casa não estiver totalmente limpa, um espaço organizado ainda terá uma sensação maior de conforto. Por isso, abrir mão de tudo o que não é mais usado faz muita diferença na hora de manter as superfícies livres e o lar em ordem”, explica a personal organizer Lucy Mizael.
Pensando nisso, separamos algumas dicas para manter a casa organizada e os ambientes mais fluidos.
CONFIRA 5 DICAS PARA MANTER A CASA EM ORDEM:
Limpeza periódica
Para uma visualização confortável do ambiente, a primeira dica é manter as superfícies livres. Por isso, evite deixar estantes sobrecarregadas, cubas de banheiro cheias de produtos e bancadas na cozinha com muitos elementos. Mantenha apenas o que é essencial para ser utilizado no dia a dia.
Quando falamos de organizadores, o céu é o limite. Por isso, invista em colmeias, caixas organizadoras e com categorização, potes com etiquetas, gabaritos de dobra padronizados e etc. Invista nesses produtos para manter em ordem tudo aquilo que não é muito utilizado no dia a dia.
Não deixar acumular bagunça ao longo do dia é um bom passo para manter a organização dos cômodos. Por isso, a dica é ao levantar da cama e retirar os objetos mais simples que estão fora do lugar. Seja uma almofada ou um copo em cima da mesa.
Para evitar o acúmulo de produtos de higiene nos banheiros, a dica é investir em armários e cestos de organização. Assim, nada fica muito exposto ou bagunçado no cômodo.
A frequência de limpeza da casa depende de algumas variáveis como o perfil e os hábitos das famílias. Mas é sempre importante manter a cama organizada, uma rotina de limpeza básica no banheiro e nos demais cômodos, por exemplo.