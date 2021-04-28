5 maneiras de manter a casa organizada de forma rápida e prática

Limpeza periódica

Para uma visualização confortável do ambiente, a primeira dica é manter as superfícies livres. Por isso, evite deixar estantes sobrecarregadas, cubas de banheiro cheias de produtos e bancadas na cozinha com muitos elementos. Mantenha apenas o que é essencial para ser utilizado no dia a dia.

Quando falamos de organizadores, o céu é o limite. Por isso, invista em colmeias, caixas organizadoras e com categorização, potes com etiquetas, gabaritos de dobra padronizados e etc. Invista nesses produtos para manter em ordem tudo aquilo que não é muito utilizado no dia a dia.

Não deixar acumular bagunça ao longo do dia é um bom passo para manter a organização dos cômodos. Por isso, a dica é ao levantar da cama e retirar os objetos mais simples que estão fora do lugar. Seja uma almofada ou um copo em cima da mesa.

Para evitar o acúmulo de produtos de higiene nos banheiros, a dica é investir em armários e cestos de organização. Assim, nada fica muito exposto ou bagunçado no cômodo.