O que não pode faltar na decoração do quarto infantil

Esse quarto investe em um moodboard tranquilo, mas ao mesmo tempo colorido. O projeto foi realizado com o mobiliário da SCA Jardim Europa e idealizado pela designer de interiores Daiane Antinolfi Crédito: Henry Lopes

Com os pequenos passando mais tempo em casa, devido ao isolamento social, o quarto agora é mais do que um espaço de descanso. Durante a pandemia, esse ambiente foi redescoberto como refúgio para brincadeiras e lugar de estudos das aulas on-line. Por isso, mais do que nunca, a decoração precisa andar de mãos dadas com a funcionalidade.

“Acredito que o maior desafio, atualmente, é fazer um projeto que atenda todas as necessidades de forma harmônica. Hoje os ambientes estão muito mais utilizáveis, não é apenas para ficar bonito”, comenta a arquiteta Karina Alonso, da SCA Jardim Europa.

Ou seja, além de pensar nos elementos decorativos, a organização precisa contribuir no conforto e na produtividade . Sendo assim, as tendências atuais já incluem mobiliários que podem ser utilizados por mais tempo.

“Atualmente, as pessoas querem investir em um quarto que possa ser adaptado com o passar do anos. O investimento acaba sendo um pouco maior, é claro, mas a longo prazo é a alternativa mais econômica”, destaca o designer de interiores Regilano Dornelas.

No mesmo quarto da foto acima, a prateleira contorna o cômodo e deixa os livros ao alcance das crianças. Crédito: Henry Lopes

FUNCIONALIDADE

Esse foi o caso da designer de modas Rafaella Saar. Na hora de decorar o quarto do pequeno Thomas, a mamãe de primeira viagem conta que procurou a ajuda de um profissional para investir em um ambiente que pudesse ser reaproveitado.

“Percebi que não valia a pena investir muito alto em algo que seria desmontado em pouco tempo. Por isso, comprei um berço que vira cama, uma cômoda que pode ser utilizada por mais tempo e um guarda-roupa que também pode ser reaproveitado. Queria economizar fazendo algo funcional”, relata Rafaella Saar.

Para a decoração, a designer de modas apostou em tons mais neutros com referências do estilo escandinavo. Ela também conta que apesar da dificuldade de conseguir alguns materiais, devido a pandemia, ficou muito feliz com o resultado. O quarto, entretanto, ainda não foi finalizado, mas deve ficar pronto nos próximos dias para receber o Thomas.

Com muitos tons de azul, o projeto adota o estilo navy. Crédito: Henry Lopes

“Acho que com a pandemia passamos a valorizar mais os cantinhos da casa. Por isso, é importante pensar em como tornar esse ambiente agradável. Não é mais apenas um espaço para dormir, agora ele é mais do que nunca utilizável”, comenta a arquiteta Karina Alonso.

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