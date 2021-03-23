Como organizar cozinhas pequenas e aproveitar o espaço

Eletrodomésticos funcionais

Para quem não tem como investir em imóveis planejados, a personal organizer Paula Furlan destaca que é possível investir nas prateleiras. “É possível aproveitar os dois lados dela, já que na parte inferior, podemos inserir tampas metálicas, onde é legal armazenar temperos e também, aqueles suportes para pendurar xícaras ou rolos de papel toalha”, destaca.

A arquiteta Aline Lacerda também recomenda o uso de armários fechados na cozinha. Isso porque, eles são capazes de esconder mais os objetos e manter a organização visual do ambiente, sem deixar a bagunça do espaço transparecer.

Além de pensar no aproveitamento do espaço, também é importante considerar o descarte correto de alguns alimentos e produtos de uso diário na cozinha. Apostar em lixeiras embutidas pode ser uma boa opção, mas Aline Lacerda afirma que é preciso avaliar as necessidades de cada um. “Atualmente, é possível instalar esse tipo de sistema nas cozinhas. Entretanto, ele pode ocupar mais espaço na bancada e reduzir o espaço”, alerta.

A profundidade do espaço também pode ser modificada com o tipo de piso e as cores do ambiente. Por isso, Aline Lacerda recomenda sempre o uso de tons neutros. “Além de utilizar cores e pisos mais claros, como porcelanatos, outra dica é planejar a iluminação do espaço. O recomendável é um jogo de luz mais neutro, já que na cozinha acontece o manuseio de alimentos”, indica.

Para eliminar embalagens e o acúmulos de produtos irregulares, uma dica da personal organizer Paula Furlan é apostar em potes. Segundo ela, o ideal são formatos quadrados ou retangulares para otimizar o espaço. Além disso, é importante escolher modelos fechados para armazenar alimentos e separar outros produtos em cestinhas organizadoras.

Segundo a personal organizer Paula Furlan, os organizadores são essenciais para uma cozinha prática. “Para escolher os modelos, os mais indicados são os de acrílico, que possuem uma qualidade. Além disso, procure sempre apostar em marcas que tem linhas contínuas, pois facilita na hora de ir comprando aos poucos os seus itens, deixando tudo padronizado”, indica.