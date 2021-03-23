Como organizar cozinhas pequenas e aproveitar o espaço

Quem mora em apartamentos compactos sabe da importância de manter os ambientes organizados para economizar espaço. Quando o assunto é cozinha, isso não poderia ser diferente. Quanto menor a área, maior precisa ser esse planejamento para manter o conforto e a praticidade na hora de fazer as refeições do dia.
“É uma tendência natural dos novos imóveis, espaços cada vez menores. Então, precisamos nos ajustar, já que esse desafio é maior. Com os produtos organizadores que temos no mercado e muita criatividade, é possível aproveitar o máximo desses ambientes”, destaca a personal organizer Paula Furlan, parceira da Ordene.
Esse foi o caso da analista contábil Verônica Paoli. Segundo ela, o projeto de transformação surgiu da necessidade de tentar colocar na cozinha tudo o que precisava e ao mesmo tempo manter a funcionalidade e a organização. Apesar da obra ainda não estar finalizada, a analista contábil conta que já está feliz com o resultado.
“A intenção era deixar o ambiente mais aconchegante para receber a família e os amigos. Por isso, decidimos abrir uma parte dela e deixar no formato americano para melhorar a integração. Como o espaço é pequeno, apenas uma parte ficou integrada. Mas vamos otimizar o espaço com armários embutidos e uma área conjugada”, comenta Verônica Paoli.
PLANEJAMENTO
Para que nada dê errado, a arquiteta Aline Lacerda destaca que a palavra de ordem é planejamento. “É mais do que importante conhecer o espaço e descobrir quais equipamentos serão necessários durante o manuseio de alimentos, por exemplo”, comenta. Ela também reforça que o primeiro passo é colocar tudo no papel.
Verônica Paoli, por exemplo, iniciou a elaboração do projeto no início de 2020 e só bateu o martelo no meio do ano. As obras começaram em dezembro e devem ser concluídas nas próximas semanas. “O planejamento não pode ser feito de um dia para o outro. Contratei uma profissional para verificar as melhores ideias e adequei as possibilidades ao meu bolso”, explica Verônica.
Investir no uso de armários, abusar das prateleiras e apostar nos equipamentos embutidos são ótimas opções para quem procura economizar o espaço e manter a organização da cozinha. “Uma boa dica é utilizar as paredes e colocar as facas no espaço entre a pia e o armário”, indica Aline Lacerda.
Pensando nisso, especialistas reuniram 7 dicas para manter a cozinha organizada. Confira abaixo:
Eletrodomésticos funcionais
Para quem não tem como investir em imóveis planejados, a personal organizer Paula Furlan destaca que é possível investir nas prateleiras. “É possível aproveitar os dois lados dela, já que na parte inferior, podemos inserir tampas metálicas, onde é legal armazenar temperos e também, aqueles suportes para pendurar xícaras ou rolos de papel toalha”, destaca.
A arquiteta Aline Lacerda também recomenda o uso de armários fechados na cozinha. Isso porque, eles são capazes de esconder mais os objetos e manter a organização visual do ambiente, sem deixar a bagunça do espaço transparecer.
Além de pensar no aproveitamento do espaço, também é importante considerar o descarte correto de alguns alimentos e produtos de uso diário na cozinha. Apostar em lixeiras embutidas pode ser uma boa opção, mas Aline Lacerda afirma que é preciso avaliar as necessidades de cada um. “Atualmente, é possível instalar esse tipo de sistema nas cozinhas. Entretanto, ele pode ocupar mais espaço na bancada e reduzir o espaço”, alerta.
A profundidade do espaço também pode ser modificada com o tipo de piso e as cores do ambiente. Por isso, Aline Lacerda recomenda sempre o uso de tons neutros. “Além de utilizar cores e pisos mais claros, como porcelanatos, outra dica é planejar a iluminação do espaço. O recomendável é um jogo de luz mais neutro, já que na cozinha acontece o manuseio de alimentos”, indica.
Para eliminar embalagens e o acúmulos de produtos irregulares, uma dica da personal organizer Paula Furlan é apostar em potes. Segundo ela, o ideal são formatos quadrados ou retangulares para otimizar o espaço. Além disso, é importante escolher modelos fechados para armazenar alimentos e separar outros produtos em cestinhas organizadoras.
Segundo a personal organizer Paula Furlan, os organizadores são essenciais para uma cozinha prática. “Para escolher os modelos, os mais indicados são os de acrílico, que possuem uma qualidade. Além disso, procure sempre apostar em marcas que tem linhas contínuas, pois facilita na hora de ir comprando aos poucos os seus itens, deixando tudo padronizado”, indica.
Além de pensar nos móveis embutidos, outra alternativa para economizar espaço é pensar em eletrodomésticos funcionais capazes de atender diferentes necessidades em um item. “Por exemplo, os grill que também são sanduicheiras e servem como torradeiras. Outro item que eu indico, são os multiprocessadores, que servem como liquidificador, espremedor, triturador, etc”, comenta Paula Furlan.