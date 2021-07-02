Primeiro e último encontro com o fotógrafo Jorge Sagrilo

O fotógrafo Jorge Sagrilo dedicou grande parte da sua carreira profissional à fotografia publicitária Crédito: Arquivo Pessoal

Conheci Sagrilo em 1982, quando trabalhava como produtor gráfico na Quarupe Propaganda, de Edgar e Erildo dos Anjos. Lembro-me de ter agendado uma sessão de fotos com ele para um lançamento imobiliário. Numa época sem celular e com comunicação via telefonia fixa, precisei modificar o horário das fotos, no mesmo dia faríamos também a gravação do VT, lá nos estúdios da Rede Gazeta, ainda na General Osório, pois a modelo viria do Rio de Janeiro e seu retorno havia sido antecipado. Como não encontrei Sagrilo, deixei o recado com a sua fiel escudeira Laurinda.

Ocorre que Sagrilo não me respondeu, marquei com outro fotógrafo que, sinceramente, não lembro o nome. No horário combinado apareceram os dois, o novato e Sagrilo, que virou para mim e disse “Fernando, tranquilo, deixa o rapaz fazer”. Por que estou contando essa história? Porque além de mostrar sua generosidade com quem estava começando, me ajudou a resolver um problema. O fotógrafo inexperiente, que fez as fotos, aproveitou a luz da gravação do VT e o resultado, que só veríamos no dia seguinte, foi que as fotos ficaram horríveis e, mesmo assim, Sagrilo me ajudou a melhorar o material.

Desde então, se passaram 39 anos. Sagrilo dedicou grande parte da sua carreira profissional à fotografia publicitária . Não só com a fotografia em si, mas também na melhoria do resultado final, na qualidade dos trabalhos de pré-produção e na produção propriamente dita, como casting, cenografia, maquiagem e figurinos. Esse reconhecimento tanto é verdade, que foi jurado no primeiro Prêmio Colibri, em 1986, e foi eleito fornecedor do ano no mesmo Prêmio Colibri, por diversas vezes.

Com a Prisma Inteligência de Marketing foi uma parceria de longa data, mais precisamente por 34 anos e, é claro, temos muito orgulho disso. Foram centenas de trabalhos em que destaco dois: um que para nós da Prisma é de grande importância, o anúncio sequencial em A Gazeta para a Real Café, criado por Hilton Monteiro, e que até hoje é a primeira e única conquista de um Leão de Ouro no Festival de Cannes por uma agência capixaba, isso em 2003; e o outro, que o próprio Sagrilo gostava de destacar, a campanha em preto e branco “A verdade tem muitas faces”, também criada por Hilton, para o jornal A Gazeta, em julho de 2001.