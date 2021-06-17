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Morre o fotógrafo Jorge Sagrilo, aos 69 anos

O profissional ficou muito conhecido no ramo da fotografia publicitária e foi um parceiro da Rede Gazeta. Sagrilo passou por uma cirurgia  para retirada de um nódulo no pulmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 21:13

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:13

Vários momentos importantes da história e da cultura do Espírito Santo foram registrados pelas lentes do fotógrafo Jorge Sagrilo. O profissional, com mais com de 50 anos de atuação, morreu nesta quarta-feira (16), aos 69 anos, em Vitória. Ele havia descoberto um nódulo no pulmão e passou por uma cirurgia na semana passada. A morte foi confirmada pela ex-esposa Monica Zorzanelli.
Sagrilo, como era conhecido, deixa os dois filhos que teve no primeiro casamento, com Pupa Gatti. Ele era natural de Pendanga, distrito de Ibiraçu, e morava em Vitória.
O fotógrafo Jorge Sagrilo
O fotógrafo Jorge Sagrilo no seu estúdio Crédito: Fernando Madeira
Monica classificou o ex-marido como um pioneiro, sempre à frente do seu tempo. Disse que Sagrilo tinha a fotografia como profissão, mas também como hobby.
"Sempre foi um apaixonado por fotografia. Começou com engenharia, chegou a ir pra Nova Iorque para aprender mais. Participou de eventos aqui em Vitória e conviveu com muita gente importante. Virou um cara especializado em publicidade. Fez um caminho e que não foi superado por ninguém. Era um apaixonado. Eu sinto muito, principalmente pelos dois filhos, que tinham muito apoio. O Estado perde um grande profissional. Era um fotógrafo e pesquisador do olhar", disse a também fotógrafa.
Ilha das Caieiras por Sagrilo
O outubro rosa de Sagrillo na ilha das Caieiras Crédito: Sagrilo

TRAJETÓRIA

Jorge Sagrilo chegou a cursar engenharia, mas trancou o curso e foi para os Estados Unidos. Considerado um profissional visionário, ficou marcado como um dos melhores na fotografia publicitária.
Credencial de imprensa do fotógrafo Jorge Luiz Sagrilo
Credencial de imprensa do fotógrafo Jorge Luiz Sagrilo Crédito: Arquivo pessoal
Em uma reportagem de A Gazeta, em 2015, ele lembrou que ganhou a primeira câmera quando passou no vestibular. Foi presente da mãe, Maria Sagrilo, em 1968. O fotógrafo sempre teve uma forte parceria com a Rede Gazeta.
Em 1980, o profissional fundou formalmente a empresa Sagrilo Fotografia. Nos primeiros anos, se dedicou quase que exclusivamente à fotografia publicitária, corporativa e aérea. Também fotografou moda, design de interiores, restaurantes e joias.

Trabalhos do fotógrafo Jorge Sagrilo

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