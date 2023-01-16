Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Pastor famoso no ES é transferido para uma das maiores igrejas do Rio

Ele foi escolhido, entre líderes religiosos de todo o país, para comandar denominação evangélica na periferia da capital fluminense

Públicado em 

16 jan 2023 às 17:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pastor Kenner Terra pregando na Igreja Betânia do Rio de Janeiro
Pastor Kenner Terra pregando na Igreja Betânia do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
Com uma grande celebração, o pastor Kenner Terra tomou posse neste domingo (15) na Igreja Betânia, localizada no bairro de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma região de alta criminalidade e conflito social. O líder religioso, que era da Batista da Praia do Canto, assumiu o pastoreio do templo evangélico que tem mais de 3 mil fiéis.
“A Igreja Betânia do Rio de Janeiro é uma das mais importantes da nossa denominação e tem um engajamento social conhecido em todo o país”, afirma o pastor, que também é professor e escritor. Ele agora passa a morar na capital fluminense junto com a sua família.

Veja Também

Desligado pela igreja do Peru, Padre Kelmon diz que agora será bispo grego

Não fique nervoso: cor vermelha na Igreja não tem nada a ver com comunismo

Terra explica que o pastor anterior saiu da Betânia e uma sucessão foi desencadeada para a escolha do novo líder da denominação: “Nesta sucessão pastoral, meu nome foi indicado. Aliás, eu fui o único externo do Brasil a ser indicado; os outros eram internos. Isso significa que estou pastoreando uma das maiores igrejas em engajamento político e social entre as Batistas do país”, destaca.
"É uma oportunidade de ter no espaço religioso um engajamento social significativo e a visibilidade que isso proporciona. Gera uma visibilidade de outra narrativa evangélica, de outro tipo de evangélico. Sendo uma igreja grande, ela acaba tendo uma projeção muito grande também, de uma tradição evangélica mais arejada, politicamente engajada e preocupada com a transformação social."
Kenner Terra - Sobre a Igreja Betânia do Rio de Janeiro
Segundo o pastor, o culto de posse, realizado na manhã de domingo, estava lotado e contou com a presença do pastor Uziel Carneiro, da Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória, onde Terra atuava. “O culto de posse foi uma das coisas mais lindas e impactantes que já testemunhei. A igreja, que lotou todos os espaços disponíveis, estava radiando alegria. A celebração foi impactante.”
Pastores oram durante a posse de Kenner Terra na Igreja Betânia
Pastores oram durante a posse de Kenner Terra na Igreja Betânia Crédito: Divulgação
A Betânia tem em sua estrutura o Instituto Casa Viva, que é o braço social da denominação religiosa. A entidade auxilia famílias necessitadas, incluindo crianças e idosos, no meio das favelas do Rio de Janeiro.

Veja Também

Dois padres, duas homilias, duas igrejas católicas bem diferentes no ES

Como é o funeral de um bispo da Igreja Católica?

A saída do pastor do Espírito Santo foi lamentada. "Kenner é considerado um dos maiores biblicistas do Brasil. É uma pena para nós, que vamos perder muito, mas o Reino de Deus ganhará muito, pois ele ministrará numa igreja de grande impacto numa cidade onde tudo reverbera", diz José Caldas, jornalista e membro da Igreja Batista da Praia do Canto.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Praia do Canto religião Pastor Evangélicos Igreja Evangélica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados