Pastor famoso no ES é transferido para uma das maiores igrejas do Rio

Pastor Kenner Terra pregando na Igreja Betânia do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Com uma grande celebração, o pastor Kenner Terra tomou posse neste domingo (15) na Igreja Betânia, localizada no bairro de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro , uma região de alta criminalidade e conflito social. O líder religioso, que era da Batista da Praia do Canto, assumiu o pastoreio do templo evangélico que tem mais de 3 mil fiéis.

“A Igreja Betânia do Rio de Janeiro é uma das mais importantes da nossa denominação e tem um engajamento social conhecido em todo o país”, afirma o pastor, que também é professor e escritor. Ele agora passa a morar na capital fluminense junto com a sua família.

Terra explica que o pastor anterior saiu da Betânia e uma sucessão foi desencadeada para a escolha do novo líder da denominação: “Nesta sucessão pastoral, meu nome foi indicado. Aliás, eu fui o único externo do Brasil a ser indicado; os outros eram internos. Isso significa que estou pastoreando uma das maiores igrejas em engajamento político e social entre as Batistas do país”, destaca.

"É uma oportunidade de ter no espaço religioso um engajamento social significativo e a visibilidade que isso proporciona. Gera uma visibilidade de outra narrativa evangélica, de outro tipo de evangélico. Sendo uma igreja grande, ela acaba tendo uma projeção muito grande também, de uma tradição evangélica mais arejada, politicamente engajada e preocupada com a transformação social." Kenner Terra - Sobre a Igreja Betânia do Rio de Janeiro

Segundo o pastor, o culto de posse, realizado na manhã de domingo, estava lotado e contou com a presença do pastor Uziel Carneiro, da Igreja Batista da Praia do Canto , em Vitória, onde Terra atuava. “O culto de posse foi uma das coisas mais lindas e impactantes que já testemunhei. A igreja, que lotou todos os espaços disponíveis, estava radiando alegria. A celebração foi impactante.”

Pastores oram durante a posse de Kenner Terra na Igreja Betânia Crédito: Divulgação

A Betânia tem em sua estrutura o Instituto Casa Viva, que é o braço social da denominação religiosa. A entidade auxilia famílias necessitadas, incluindo crianças e idosos, no meio das favelas do Rio de Janeiro.