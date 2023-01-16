Pastor famoso no ES é transferido para uma das maiores igrejas do Rio

Com uma grande celebração, o pastor Kenner Terra tomou posse neste domingo (15) na Igreja Betânia, localizada no bairro de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro
, uma região de alta criminalidade e conflito social. O líder religioso, que era da Batista da Praia do Canto, assumiu o pastoreio do templo evangélico que tem mais de 3 mil fiéis.
“A Igreja Betânia do Rio de Janeiro é uma das mais importantes da nossa denominação e tem um engajamento social conhecido em todo o país”, afirma o pastor, que também é professor e escritor. Ele agora passa a morar na capital fluminense junto com a sua família.
Terra explica que o pastor anterior saiu da Betânia e uma sucessão foi desencadeada para a escolha do novo líder da denominação: “Nesta sucessão pastoral, meu nome foi indicado. Aliás, eu fui o único externo do Brasil a ser indicado; os outros eram internos. Isso significa que estou pastoreando uma das maiores igrejas em engajamento político e social entre as Batistas do país”, destaca.
Segundo o pastor, o culto de posse, realizado na manhã de domingo, estava lotado e contou com a presença do pastor Uziel Carneiro, da Igreja Batista da Praia do Canto
, em Vitória, onde Terra atuava. “O culto de posse foi uma das coisas mais lindas e impactantes que já testemunhei. A igreja, que lotou todos os espaços disponíveis, estava radiando alegria. A celebração foi impactante.”
A Betânia tem em sua estrutura o Instituto Casa Viva, que é o braço social da denominação religiosa. A entidade auxilia famílias necessitadas, incluindo crianças e idosos, no meio das favelas do Rio de Janeiro.
A saída do pastor do Espírito Santo foi lamentada. "Kenner é considerado um dos maiores biblicistas do Brasil. É uma pena para nós, que vamos perder muito, mas o Reino de Deus ganhará muito, pois ele ministrará numa igreja de grande impacto numa cidade onde tudo reverbera", diz José Caldas, jornalista e membro da Igreja Batista da Praia do Canto.