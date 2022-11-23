Roberto Carlos sobre o amigo Erasmo: "Minha dor é muito grande"

O rei Roberto Carlos se manifestou nas redes sociais após a morte do parceiro musical e amigo Erasmo Carlos, com quem dividiu os anos de ouro da Jovem Guarda – movimento cultural brasileiro surgido na década de 1960. Na noite desta terça-feira (22), ele postou um vídeo com fotos dos dois e uma mensagem de despedida para o "Tremendão".
"Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos", escreveu no Instagram.
Roberto continuou: "Difícil encontrar palavras para falar desse cara: o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém".
Segundo o g1, na manhã desta terça (22), pouco antes de o "Tremendão" morrer, Fernanda Passos, mulher de Erasmo, ligou para o Rei e disse que o amigo estava perto do fim. Roberto, então, pediu que ele pusesse o telefone perto do ouvido e falou algumas palavras. Pouco tempo depois, veio a triste notícia.
O artista deixa a esposa e três filhos. O velório será fechado para o público, restrito a familiares e amigos.
Um dos pioneiros do rock e símbolo da Jovem Guarda, o artista passou os últimos momentos ao lado da mulher, Fernanda Passos, no Hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio.
No início do mês, Erasmo comemorou uma alta hospitalar após duas semanas internado no Rio de Janeiro para tratar uma síndrome edemigênica, que ocorre quando há um desequilíbrio das forças bioquímicas que mantêm os líquidos dentro dos vasos sanguíneos.
“Ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação… Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, postou o cantor no dia 2 de novembro.