Roberto Carlos sobre o amigo Erasmo: "Minha dor é muito grande"

Roberto Carlos lamentou a morte do amigo Erasmo Carlos Crédito: Divulgação/TV Globo

"Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos", escreveu no Instagram.

Roberto continuou: "Difícil encontrar palavras para falar desse cara: o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém".

Segundo o g1, na manhã desta terça (22), pouco antes de o "Tremendão" morrer, Fernanda Passos, mulher de Erasmo, ligou para o Rei e disse que o amigo estava perto do fim. Roberto, então, pediu que ele pusesse o telefone perto do ouvido e falou algumas palavras. Pouco tempo depois, veio a triste notícia.

O artista deixa a esposa e três filhos. O velório será fechado para o público, restrito a familiares e amigos.

Um dos pioneiros do rock e símbolo da Jovem Guarda, o artista passou os últimos momentos ao lado da mulher, Fernanda Passos, no Hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio.

No início do mês, Erasmo comemorou uma alta hospitalar após duas semanas internado no Rio de Janeiro para tratar uma síndrome edemigênica, que ocorre quando há um desequilíbrio das forças bioquímicas que mantêm os líquidos dentro dos vasos sanguíneos.