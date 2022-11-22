Erasmo Carlos, o Tremendão, morre aos 81 anos

O cantor Erasmo Carlos Crédito: Instagram/@erasmocarlosbr

O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Segundo o Metrópoles, o Tremendão foi internado nesta segunda (21), às pressas, no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu. O site Gshow também confirmou a morte de Erasmo através de uma fonte ligada a família do artista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

No início do mês, Erasmo comemorou uma alta hospitalar após duas semanas internado no Rio de Janeiro para tratar uma síndrome edemigênica, que ocorre quando há um desequilíbrio das forças bioquímicas que mantêm os líquidos dentro dos vasos sanguíneos. “Ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação… Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, postou o cantor no dia 2 de novembro.

O diretor Boninho fez um post nas redes sociais lamentando a morte do ícone da Jovem Guarda. "Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades", publicou no Instagram.

Esta foi a terceira internação de Erasmo em pouco mais de um ano. No final de agosto de 2021, Erasmo teve Covid-19 e precisou ser internado por oito dias para tratar a doença. "Gente, eu venci a Covid! Não foi mole, não, foi difícil", afirmou o cantor após ter alta.

Erasmo Carlos deixa a mulher, três filhos e um legado na música com o título de Tremendão, sendo um dos pioneiros do rock brasileiro. Em 60 anos de carreira, foram mais de 500 canções compostas, como “Além do Horizonte”, “É Preciso Saber Viver” e “O Bom”.

Em setembro deste ano, Erasmo se apresentou em Vila Velha, num show gratuito, dentro do projeto TendaLab. Durante o show no Parque na Prainha, ele falou da emoção de estar de volta à cidade. “Alegria Inenarrável pisar no palco de um Festival tão lindo como foi o Tenda Lab neste último final de semana. Eu e minha banda curtimos demais a energia da galera cantando e curtindo com a gente. Um compositor feliz fazendo o que gosta", publicou Erasmo no Instagram.

Nascido e criado na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, Erasmo sempre foi apaixonado por música. Na juventude, aprendeu a tocar violão com Tim Maia e, junto a Jorge Bem, viveram o ambiente de rock carioca.

Junto com Wanderléa e Roberto Carlos, o cantor foi um dos principais representantes da Jovem Guarda, movimento musical e cultural dos anos 60 e 70 que ganhou até programa na televisão, onde ganhou o apelido de Tremendão. Seus maiores sucessos como cantor nessa fase foram “Gatinha Manhosa” e “Festa de Arromba”.

Por falar em televisão, Erasmo já recebeu algumas homenagens em vida na telinha. Em 1982, ele foi homenageado com o programa “Erasmo Convida”, que teve participações de nomes como Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia, Nara Leão e Roberto Carlos. Em 2008, o Tremendão foi o destaque do programa "Som Brasil".

No cinema, ele teve o início da sua carreira contada na cinebiografia "Minha Fama de Mau", que teve o capixaba Chay Suede no papel de Erasmo. O filme foi rodado em 2015, mas só teve lançamento em 2019.