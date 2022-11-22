"Alegria inenarrável", disse Erasmo Carlos sobre último show no ES

Erasmo Carlos fez show no encerramento do Festival de Cinema de Vitória 2022, em setembro, na Prainha/Vila Velha Crédito: Acervo IBCA-Galpão

Com a plateia lotada, o Tremendão apresentou a turnê "O Futuro Pertence a… Jovem Guarda", fruto do álbum homônimo que ganhou o Grammy Latino 2022 na última quinta-feira (17). O show contou com releituras dos clássicos da carreira de Erasmo como "O Bom", "O Ritmo da Chuva" e outros sucessos como "Minha Superstar", "Sou Uma Criança Não Entendo Nada", "Esqueça" e "Filho Único".

"O show do Erasmo na Prainha foi apoeótico. Foi a maior frequência de público do festival, foi emocionante. A voz dele estava intimista, ele fez um show perfeito com uma banda maravilhosa, que sustentou de forma brilhante", elogia o subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manoel Goes.

Lúcia Caus, proprietária da Galpão Produções, que realizou o TendaLab, conta emocionada que a passagem do Tremendão pelo Espírito Santo foi incrível para ela. !"Foi um privilégio receber Erasmo em nossa TendaLab. A presença dele em nosso festival só confirmou a grandiosidade, talento, generosidade e delicadeza deste artista tão importante para todas as gerações", iniciou a produtora e empresária.

"Foi tudo muito fácil. Ele foi muito generoso com tudo e com todos. Teve um momento que até me peguei pensando se seria verdade tudo aquilo. Afinal, era o Erasmo Carlos, uma grande estrela ali. Eu estava muito insegura pois nunca tinha feito um show tão grande. Mas ele foi incrível", completou.

Erasmo Carlos no último dia do Festival TendaLab, na Prainha

O que chamou atenção de Lúcia e de Manoel foi o público presente. "O show foi de grandes clássicos com uma plateia misturada. Esperávamos uma quantidade menor de público, mas nos surpreendeu o número de pessoas na Prainha", comenta Manoel.

Ele amou o show aqui. Inclusive, ele falou com a gente após a apresentação

E o fato se confirma com a publicação do próprio Erasmo em suas redes sociais. No dia 27 de setembro, ele publicou seu relato sobre o show em Vila Velha.

"Alegria inenarrável pisar no palco de um Festival tão lindo como foi o TendaLab neste último final de semana. Eu e minha banda curtimos demais a energia da galera cantando e curtindo com a gente. Um compositor feliz fazendo o que gosta", publicou ele, com um trecho do show em vídeo.

MORTE

O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Segundo o Metrópoles, o Tremendão foi internado nesta segunda (21), às pressas, no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu. O site Gshow também confirmou a morte de Erasmo através de uma fonte ligada a família do artista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.