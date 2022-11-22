Erasmo Carlos poderia voltar ao ES para show no verão 2023

Erasmo Carlos fez show no encerramento do Festival de Cinema de Vitória 2022, em setembro, na Prainha/Vila Velha Crédito: Acervo IBCA-Galpão

"Chegamos a comentar com a própria Lúcia (Caus), produtora do TendaLab, para fazermos alguma coisa no verão, trazendo de novo, se possível, o Erasmo. Mas, infelizmente, não teremos a oportunidade de vê-lo novamente", comenta o subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manoel Goes.

Segundo Lucia Caus, proprietária da Galpão Produções, que trouxe Erasmo para o show na Prainha, o sucesso do show foi tanto que "tiveram vários pedidos para trazer ele de novo". "Ele amou o show aqui e foi muito generoso com todo mundo, dos técnicos aos fãs", comentou ela, sem dar mais detalhes se a edição de verão do TendaLab irá acontecer.

SHOW NA PRAINHA

Com a plateia lotada, o Tremendão apresentou a turnê "O Futuro Pertence a… Jovem Guarda", fruto do álbum homônimo que ganhou o Grammy Latino 2022 na última quinta-feira (17). O show foi realizado no dia 24 de setembro, dentro da programação do TendaLab.

A apresentação contou com releituras dos clássicos da carreira de Erasmo como "O Bom", "O Ritmo da Chuva" e outros sucessos como "Minha Superstar", "Sou Uma Criança Não Entendo Nada", "Esqueça" e "Filho Único". "Alegria inenarrável pisar no palco de um Festival tão lindo como foi o TendaLab neste último final de semana. Eu e minha banda curtimos demais a energia da galera cantando e curtindo com a gente. Um compositor feliz fazendo o que gosta", publicou ele, com um trecho do show em vídeo.

Erasmo Carlos no último dia do Festival TendaLab, na Prainha

MORTE

O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Segundo o Metrópoles, o Tremendão foi internado nesta segunda (21), às pressas, no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu. O site Gshow também confirmou a morte de Erasmo através de uma fonte ligada a família do artista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.