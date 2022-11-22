Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Erasmo Carlos poderia voltar ao ES para show no verão 2023
Cultura

Erasmo Carlos poderia voltar ao ES para show no verão 2023

Segundo o subsecretário de Vila Velha, prefeitura fez o pedido para uma nova edição do TendaLab com o cantor. Tremendão morreu nesta terça-feira (11), no RJ
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 15:33

Erasmo Carlos fez show no encerramento do Festival de Cinema de Vitória 2022, em setembro, na Prainha/Vila Velha
Erasmo Carlos fez show no encerramento do Festival de Cinema de Vitória 2022, em setembro, na Prainha/Vila Velha Crédito: Acervo IBCA-Galpão
Erasmo Carlos poderia voltar ao Espírito Santo, no verão 2023, caso não tivesse falecido nesta terça-feira (22)O sucesso do último show do Tremendão em terras capixabas, realizado na Prainha, em Vila Velha, dentro do projeto TendaLab, da Galpão Produções, foi tão grande, que a Prefeitura de Vila Velha tinha intenção de realizar uma segunda edição.
"Chegamos a comentar com a própria Lúcia (Caus), produtora do TendaLab, para fazermos alguma coisa no verão, trazendo de novo, se possível, o Erasmo. Mas, infelizmente, não teremos a oportunidade de vê-lo novamente", comenta o subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manoel Goes.
Segundo Lucia Caus, proprietária da Galpão Produções, que trouxe Erasmo para o show na Prainha, o sucesso do show foi tanto que "tiveram vários pedidos para trazer ele de novo". "Ele amou o show aqui e foi muito generoso com todo mundo, dos técnicos aos fãs", comentou ela, sem dar mais detalhes se a edição de verão do TendaLab irá acontecer.

SHOW NA PRAINHA

Com a plateia lotada, o Tremendão apresentou a turnê "O Futuro Pertence a… Jovem Guarda", fruto do álbum homônimo que ganhou o Grammy Latino 2022 na última quinta-feira (17). O show foi realizado no dia 24 de setembro, dentro da programação do TendaLab.
A apresentação contou com releituras dos clássicos da carreira de Erasmo como "O Bom", "O Ritmo da Chuva" e outros sucessos como "Minha Superstar", "Sou Uma Criança Não Entendo Nada", "Esqueça" e "Filho Único". "Alegria inenarrável pisar no palco de um Festival tão lindo como foi o TendaLab neste último final de semana. Eu e minha banda curtimos demais a energia da galera cantando e curtindo com a gente. Um compositor feliz fazendo o que gosta", publicou ele, com um trecho do show em vídeo.

Erasmo Carlos no último dia do Festival TendaLab, na Prainha

MORTE

O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Segundo o Metrópoles, o Tremendão foi internado nesta segunda (21), às pressas, no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu. O site Gshow também confirmou a morte de Erasmo através de uma fonte ligada a família do artista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.
Erasmo Carlos deixa a mulher, três filhos e um legado na música com o título de Tremendão, sendo um dos pioneiros do rock brasileiro. Em 60 anos de carreira, foram mais de 500 canções compostas, como “Além do Horizonte”, “É Preciso Saber Viver” e “O Bom”.

Veja Também

"Alegria inenarrável", disse Erasmo Carlos sobre último show no ES

Famosos lamentam a morte de Erasmo Carlos

Erasmo Carlos, o Tremendão, morre aos 81 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados