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Adeus ao Tremendão

Famosos lamentam a morte de Erasmo Carlos

Artistas de vários segmentos reagiram à notícia da morte de Erasmo Carlos nas redes sociais e lamentaram a perda do ícone da Jovem Guarda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 14:30

O cantor Erasmo Carlos
O cantor Erasmo Carlos morreu na tarde desta terça (22) Crédito: Instagram/@erasmocarlosbr
O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Segundo o Metrópoles, o Tremendão foi internado nesta segunda (21), às pressas, no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu. O site Gshow também confirmou a morte de Erasmo através de uma fonte ligada a família do artista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.
Após o anúncio da morte do eterno tremendão, diversos fãs famosos começaram a prestar as homenagens. O diretor Boninho foi um dos primeiros a se despedir do astro do rock. "Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades", escreveu Boninho.

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O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também prestou sua homenagem.  "Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente". 
Já Maria Bethânia postou um vídeo com o cantor. "Agora eu choro só, sem ter você aqui. Perdemos Erasmo, este  'belo rapaz'. Nosso tremendão!". 
O cantor Djavan também prestou a sua homenagem. "Uma tristeza a partida do Erasmo Carlos, o eterno Tremendão. As despedidas são sempre difíceis, mas além da saudade, ficará o legado desse grande artista. Nosso gigante gentil".
A atriz e apresentadora Cissa Guimarães escreveu que os dias não tem sido fáceis. "O coração aperta, a saudade já vem, mas o que nos conforta são as lindas lembranças de momentos tão especiais que tive a honra de viver junto, como esse registro lindo da foto. Nos ilumine daí de cima também, meu querido amigo de fé, meu irmão camarada Erasmo! Muita luz sempre".
O apresentador Zeca Camargo também prestou a sua homenagem. "Uma despedida atrás da outra. Agora Erasmo. Um ídolo, um ícone, um farol. Revolucionou nosso pop, se reinventou mais de mil vezes e agora vai continuar a inspirar gerações de músicos… além do horizonte. Tentando processar tanta perda assim. Obrigado Tremendão".

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