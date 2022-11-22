Famosos lamentam a morte de Erasmo Carlos

O cantor Erasmo Carlos morreu na tarde desta terça (22) Crédito: Instagram/@erasmocarlosbr

O cantor Erasmo Carlos morreu, nesta terça-feira (22), aos 81 anos . Segundo o Metrópoles, o Tremendão foi internado nesta segunda (21), às pressas, no Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu. O site Gshow também confirmou a morte de Erasmo através de uma fonte ligada a família do artista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Após o anúncio da morte do eterno tremendão, diversos fãs famosos começaram a prestar as homenagens. O diretor Boninho foi um dos primeiros a se despedir do astro do rock. "Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades", escreveu Boninho.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também prestou sua homenagem. "Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente".

Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente. — Lula (@LulaOficial) November 22, 2022

Já Maria Bethânia postou um vídeo com o cantor. "Agora eu choro só, sem ter você aqui. Perdemos Erasmo, este 'belo rapaz'. Nosso tremendão!".

O cantor Djavan também prestou a sua homenagem. "Uma tristeza a partida do Erasmo Carlos, o eterno Tremendão. As despedidas são sempre difíceis, mas além da saudade, ficará o legado desse grande artista. Nosso gigante gentil".

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães escreveu que os dias não tem sido fáceis. "O coração aperta, a saudade já vem, mas o que nos conforta são as lindas lembranças de momentos tão especiais que tive a honra de viver junto, como esse registro lindo da foto. Nos ilumine daí de cima também, meu querido amigo de fé, meu irmão camarada Erasmo! Muita luz sempre".

O apresentador Zeca Camargo também prestou a sua homenagem. "Uma despedida atrás da outra. Agora Erasmo. Um ídolo, um ícone, um farol. Revolucionou nosso pop, se reinventou mais de mil vezes e agora vai continuar a inspirar gerações de músicos… além do horizonte. Tentando processar tanta perda assim. Obrigado Tremendão".

VEJA OUTRAS HOMENAGENS A ERASMO CARLOS

A perda de Erasmo Carlos é sentida por todos os brasileiros. Cantor, compositor e instrumentista, o Tremendão dedicou 50 anos de dedicação à música e à cultura do nosso país embalando as vidas de gerações de brasileiros. Meus sentimentos à família e aos amigos. — Geraldo Alckmin ?? (@geraldoalckmin) November 22, 2022

A morte de Erasmo Carlos afeta toda uma geração. Um dos pioneiros do rock nacional, nos ensinou muito sobre amor, arte, sobre a vida. As músicas dele estiveram presentes em toda a minha jornada e continuarão vivas. Erasmo se foi no dia do músico, o dia dele.



Obrigado por tudo! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 22, 2022