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Luto

Jason David Frank, o ranger verde de 'Power Rangers', morre aos 49 anos

A notícia da morte de Frank, que também era lutador de MMA, foi informada por Mike Bronzoulis, treinador e amigo do ator
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 08:36

Jason David Frank, o ranger verde de 'Power Rangers', morre aos 49 anos
Jason David Frank, o ranger verde de 'Power Rangers', morre aos 49 anos Crédito: Rerodução/Redes Sociais
Jason David Frank, conhecido por interpretar o ranger verde do clássico Power Rangers, morreu aos 49 anos. O ator que estrelou a primeira versão do seriado deu vida a Tommy. A notícia sobre a morte foi compartilhada por Mike Bronzoulis, seu treinador em uma publicação no Facebook. A assessoria confirmou a informação ao site americano TMZ, mas sem detalhes sobre o que aconteceu.
O amigo de Frank postou uma foto ao lado do ator e disse estar "em choque" com sua partida.
"RIP meu irmão de outra mãe, Jason David Frank. Ainda estou em choque. Estou me sentindo péssimo, ele ligou, me deixou uma mensagem e eu demorei. Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele. Amor e orações por sua esposa Tammie e seus filhos. Rezo para que Deus os ajude neste momento difícil", escreveu.
Em seu perfil do Instagram, o astro compartilhava diversas lembranças do seu personagem. Ele ficou conhecido por sua participação na primeira versão do clássico Power Rangers, em 1993. Seu personagem, o ranger verde, permanece fixo durante as cinco temporadas. Ele também fez participações especiais em outras três temporadas da série e liderou os super heróis em dois filmes da década de 90.

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