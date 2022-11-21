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Anitta se torna a primeira brasileira a vencer prêmio American Music Awards

A brasileira estava disputando a categoria de Melhor Artista Feminina Latina com as cantoras Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 08:11

Anitta venceu na categoria Melhor Artista Feminina Latina
Anitta venceu na categoria Melhor Artista Feminina Latina Crédito: Reuters / Reuters Cultura
Anitta levou pra casa o troféu de Melhor Artista Feminina Latina no American Music Awards 2022, que aconteceu na noite deste domingo, dia 20, no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Quero agradecer a Deus, é a primeira vez que uma brasileira ganha. Em segundo lugar, quero agradecer à minha família e amigos. Eu também me esforcei muito por este momento", disse a cantora ao receber o prêmio no palco.
A brasileira, que performou as canções "Lobby" e "Envolver" na ocasião, estava disputando a categoria com as cantoras Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía. "Esse prêmio também é dedicado aos outros indicados, como a Becky G, que é uma grande amiga. Se não fossem todas as pessoas que trabalham tão bem com a gente, não seria possível chegar aqui", completou Anitta.

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