Anitta se torna a primeira brasileira a vencer prêmio American Music Awards

Anitta levou pra casa o troféu de Melhor Artista Feminina Latina no American Music Awards 2022, que aconteceu na noite deste domingo, dia 20, no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Quero agradecer a Deus, é a primeira vez que uma brasileira ganha. Em segundo lugar, quero agradecer à minha família e amigos. Eu também me esforcei muito por este momento", disse a cantora ao receber o prêmio no palco.