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Richarlison revela que tentou namorar, mas não deu certo: “Deixei ela falando sozinha”

Internautas apontam a modelo Sandri Oliveira como foco da fala, mas fontes de HZ garantem que o capixaba falava de outra mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 14:44

O jogador capixaba Richarlison
O jogador capixaba Richarlison Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Richarlison, futuro camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, abriu o jogo sobre sua última tentativa de relacionamento. Em entrevista para a apresentadora Isa Pagliari, no quadro “Day Off”, do Canal Ronaldo TV, no YouTube, o capixaba disse que até tentou avançar na vida amorosa, mas explicou que não deu certo por motivos de cobrança.
"Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando. Eu tentava fazer as paradas, tipo, certas e ela ficava me cobrando. E eu não gostava de ser cobrado. Deixei ela falando sozinha. Se eu tô errado, fico ali ouvindo. Mas se tô certo, esquece. Não gosto de injustiça", disse.
O atacante nunca assumiu um namoro publicamente, mas internautas acreditam que a mulher da história de Richarlison se trata da modelo Sandri Oliveira, conhecida pelo reality “Brincando Com Fogo”, da Netflix. Porém, fontes de HZ garantem que a moça a que o capixaba se refere no videocast não é a loira.

ESPECULAÇÕES DE ROMANCE

Sandri foi apontada como affair do jogador após publicar fotos no Tottenham Hotspur Stadium, local onde o “Pombo” atua. Além disso, a influenciadora ainda escreveu a legenda: "Pé quente tá. Que jogaço, gritei, me emocionei, chorei. Pode falar dele”, ao lado de um emoji de um pombo.
No reality da Netflix, Sandri chegou a dizer que um relacionamento precisa ser monogâmico para dar certo. Através dos stories, a moça postou uma frase em “clima de saudade”. “Não queria. Mas sinto falta dele”, escreveu ela sem fazer menção diretamente ao jogador.

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