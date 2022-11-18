Richarlison revela que tentou namorar, mas não deu certo: “Deixei ela falando sozinha”

O jogador capixaba Richarlison Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Richarlison, futuro camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, abriu o jogo sobre sua última tentativa de relacionamento. Em entrevista para a apresentadora Isa Pagliari, no quadro “Day Off”, do Canal Ronaldo TV, no YouTube, o capixaba disse que até tentou avançar na vida amorosa, mas explicou que não deu certo por motivos de cobrança.

"Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando. Eu tentava fazer as paradas, tipo, certas e ela ficava me cobrando. E eu não gostava de ser cobrado. Deixei ela falando sozinha. Se eu tô errado, fico ali ouvindo. Mas se tô certo, esquece. Não gosto de injustiça", disse.

O atacante nunca assumiu um namoro publicamente, mas internautas acreditam que a mulher da história de Richarlison se trata da modelo Sandri Oliveira, conhecida pelo reality “Brincando Com Fogo”, da Netflix. Porém, fontes de HZ garantem que a moça a que o capixaba se refere no videocast não é a loira.

ESPECULAÇÕES DE ROMANCE

Sandri foi apontada como affair do jogador após publicar fotos no Tottenham Hotspur Stadium, local onde o “Pombo” atua. Além disso, a influenciadora ainda escreveu a legenda: "Pé quente tá. Que jogaço, gritei, me emocionei, chorei. Pode falar dele”, ao lado de um emoji de um pombo.