Quais artistas aceitaram e quais se recusaram a tocar na Copa do Mundo do Catar?

A cantora Shakira é uma das que recusaram o convite da Fifa e Jungkook é a única atração confirmada Crédito: Instagram @shakira e @jungkook.97

Faltam três dias para a Copa do Mundo do Catar e a Fifa ainda não confirmou todas as atrações musicais para dar início ao maior torneio de futebol do planeta. As atrações são presenças clássicas para a abertura do evento, que neste ano será no estádio Al Bayt, antes da partida entre Catar e Equador. Até o momento, apenas o cantor Jungkook, da banda sul-coreana BTS, tem a presença confirmada na celebração.

Um nome não confirmado mas que circula para compor os artistas da cerimônia de abertura é a banda Black Eyed Peas. O grupo se apresentou em 2010 e é esperado para voltar ao palco 12 anos depois, de acordo com o jornal "Telegraph". Ainda segundo o veículo, o inglês Robin Willians, que cantou em 2018, na Rússia, deve ir ao Catar. Por fim, Nora Fatehi, a cantora canadense de ascendência indiana, é outra artista especulada para dar início ao evento.

O Catar é frequentemente alvo de acusações de violações aos diretos humanos. O país levanta bandeiras contra homossexuais e a pena para quem se manifestar pode ser de morte. O embaixador da Copa do Mundo no Catar, Khalid Salman, já se referiu ao assunto como "dano mental". Outro assunto polêmico referente ao país do Oriente Médio são as obras para sediar a Copa. De acordo com o jornal britânico The Guardian, cerca de 6,5 mil trabalhadores haviam morrido no país, com situação de trabalho análogo à escravidão.

Por estes motivos, muitas celebridades fazem questão de expor que negaram convites para se apresentar na tradicional abertura do evento. A cantora inglesa Dua Lipa foi uma das primeiras a puxar esse movimento. Ela fez um story no Instagram para acabar com os boatos de que estaria no Mundial e disse que pretende visitar o Catar quando o país cumprir com políticas de direitos humanos.

O cantor Rod Stewart revelou ao jornal "Sunday Times" que recebeu propostas para tocar na abertura da Copa. No entanto, por posicionamentos políticos, ele recusou o cachê, que era bem gordo. "Na verdade, me ofereceram muito dinheiro, mais de US$ 1 milhão, para tocar lá há 15 meses. Eu recusei. (...) Não é certo. E os iranianos também deveriam estar fora (do Mundial) por fornecer armas", acrescentou o artista, que faz referência ao fornecimento de drones explosivos do Irã à Rússia. Em fevereiro, após a guerra contra a Ucrânia, a Rússia foi suspensa de todas as competições da Fifa e da Uefa.