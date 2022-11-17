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Copa do Mundo

Shakira não aceita cantar na abertura da Copa do Mundo do Catar

Dua Lipa e Rod Stewart também recusaram o convite
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 10:47

Shakira cantou a música
Shakira cantou a música "Waka waka", tema oficial da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010 Crédito: Reprodução/Youtube/Shakira
Depois de Dua Lipa dizer que não irá se apresentar na abertura da Copa do Mundo do Catar, assim como o cantor Rod Stewart, que diz ter recusado mais de US$ 1 milhão para participar do evento, quem entrou nessa lista foi a colombiana Shakira. Responsável pela música tema da Copa do Mundo da África, em 2010, a artista não teria aceitado o convite para participar do evento, que se inicia no próximo dia 20.
Segundo a jornalista Adriana Dorronsoro, do El programa de Ana Rosa, da TV espanhola, a cantora recebeu o convite da Fifa, mas recusou o convite, sem muitas justificativas. Porém, de acordo com a reportagem, fontes ligadas a estrelas deram a entender que ela pode sim participar de outras ações ligadas ao torneio mundial.
Rumores indicam que quem poderá fazer parte da abertura da Copa do Catar é o cantor da banda sul-coreana BTS, Jungkook, assim como o grupo musical Black Eyed Peas. Até o momento a Fifa não divulgou nenhuma das atrações que estarão na cerimônia de abertura.

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