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Shakira e Gerard Piqué chegam a acordo sobre guarda dos filhos; veja como ficou

Cantora e atleta se separaram após quase 12 anos de relacionamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 14:01

Shakira e Gerard Piqué
Shakira e Gerard Piqué Crédito: Reprodução @3gerardpique
Shakira e Gerard Piqué chegaram a um acordo sobre a guarda dos filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, segundo o jornal espanhol La Vanguardia nesta terça-feira, 8. Ficou decidido que a cantora se mudará com as crianças para Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.
O atleta ficará com os meninos no Natal de 2022, em Barcelona, na Espanha, onde residem atualmente. Porém, após a virada do ano, Milan e Sasha voltam a morar com a mãe no país norte-americano.
Em troca, as crianças podem visitar o pai sempre que quiserem. Os gastos com as viagens serão pagos por ambos os pais. Ainda conforme o jornal, Shakira deve emitir um comunicado oficial logo.

O DIVÓRCIO

Shakira e Piqué se separaram após quase 12 anos de casamento. Os boatos eram de que o jogador de futebol teria traído a dona de Hips Don’t Lie.
As negociações entre eles nunca pareceram fáceis. Segundo o La Vanguardia, ele, inclusive, chegou a deixar uma reunião com ela e os advogados na qual decidiria detalhes do divórcio - como a custódia de Milan e Sasha e a divisão patrimonial
Além do divórcio, Shakira também enfrenta uma batalha judicial contra a Justiça espanhola. Ela está sendo acusada de fraude fiscal.

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