Lindsay Lohan fala pela primeira vez sobre morte do ex-namorado Aaron Carter

Os artistas tiveram um relacionamento no início dos anos 2000
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 13:46

Lindsay Lohan falou sobre morte do ex-namorado Aaron Carter
Lindsay Lohan falou sobre morte do ex-namorado Aaron Carter Crédito: Honopix/Folhapress
Lindsay Lohan foi mais uma ex-namorada de Aaron Carter que se pronunciou após a morte do cantor. Lohan e Carter namoraram no início dos anos 2000 e o artista acabou terminando com a atriz para voltar com Hilary Duff.
Carter morreu no sábado, 5, aos 34 anos de idade. Segundo o site TMZ, o cantor foi encontrado morto em sua casa em Lancaster, na Califórnia, nos Estados Unidos, e a polícia ainda investiga as circunstâncias da morte.
Em entrevista ao portal americano Access Hollywood, Lohan falou sobre a morte do artista durante a promoção do seu novo filme da Netflix, Falling For Christmas."Tantas (memórias) de quando eu era tão jovem, apenas aquela época da minha vida… e minhas orações vão para sua família, que ele descanse em paz e Deus abençoe."
Ela comentou também que fazia "muito tempo" desde que os dois se falaram pela última vez.
O relacionamento de Lohan e Carter surgiu quando o cantor ainda namorava a ex-estrela da Disney, Hilary Duff, entre 2001 e 2003.
Em 2005, em entrevista à CNBC, Aaron falou sobre o relacionamento entre as duas estrelas. "Comecei a namorar Hilary [Duff] no meu aniversário de 13 anos. Eu estava namorando ela por um ano e meio e então eu fiquei um pouco entediado, então eu comecei a conhecer Lindsay, a sair e namorar com Lindsay. Então eu não queria mais fazer isso, e voltei com Hilary", contou.
Duff também lamentou a morte do ex-namorado, dizendo que o seu "eu adolescente" o amou profundamente e desejou "amor à família" nesse momento tão difícil.

