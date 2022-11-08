Igor Rickli fala de bissexualidade e relação aberta com Aline Wirley

Igor Rickli utilizou o Instagram para revelar que vive um relacionamento aberto com a esposa Aline Wirley Crédito: Instagram/@igorrickli

Igor Rickli utilizou o Instagram nesta segunda, 7, para revelar que é bissexual e que vive um relacionamento aberto com a esposa Aline Wirley.

Ex-integrante da banda Rouge, a cantora já havia assumido a bissexualidade em 2021. Ela e Rickli se conheceram em 2010, se casaram em 2015, e têm um filho, Antônio, de 7 anos.

"Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade", escreveu o ator.

Na publicação, Rickli ainda afirmou que ele e Aline se reconhecem "como parceiros e não como posse um do outro" e que a relação dos dois é "sincera, aberta e respeitosa".