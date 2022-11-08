Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Igor Rickli fala de bissexualidade e relação aberta com Aline Wirley

Em publicação no Instagram, ator comentou o relacionamento com a cantora e fez a revelação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 07:59

Igor Rickli utilizou o Instagram para revelar que vive um relacionamento aberto com a esposa Aline Wirley
Igor Rickli utilizou o Instagram para revelar que vive um relacionamento aberto com a esposa Aline Wirley Crédito: Instagram/@igorrickli
Igor Rickli utilizou o Instagram nesta segunda, 7, para revelar que é bissexual e que vive um relacionamento aberto com a esposa Aline Wirley.
Ex-integrante da banda Rouge, a cantora já havia assumido a bissexualidade em 2021. Ela e Rickli se conheceram em 2010, se casaram em 2015, e têm um filho, Antônio, de 7 anos.
"Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade", escreveu o ator.
Na publicação, Rickli ainda afirmou que ele e Aline se reconhecem "como parceiros e não como posse um do outro" e que a relação dos dois é "sincera, aberta e respeitosa".
"Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida", concluiu o artista.

Veja Também

Gabriela Prioli revela ter escapado de suruba na casa de Anitta

Joaquim Lopes percorre 127 metros de joelho para pagar promessa

Francia Raisa, que doou rim para Selena Gomez, deixa de seguir a cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados