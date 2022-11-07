Francia Raisa, que doou rim para Selena Gomez, deixa de seguir a cantora

Francia Raísa doou um rim para ajudar tratamento de Selena Gomez contra o lúpus em 2017 Crédito: Instagram/@selenagomez

Durante seu tratamento contra o lúpus, Selena Gomez recebeu a doação de um rim de sua, até então, amiga Francia Raisa. No entanto, uma declaração recente da cantora pode ter abalado essa relação. Em entrevista à revista Rolling Stone sobre seu novo documentário My Mind & Me, Selena comentou que sua única amiga de verdade, no meio artístico, é Taylor Swift.

Após essa declaração, a atriz deixou de seguir a cantora nas redes sociais.

Sobre sua experiência no ramo, Selena disse: "Eu nunca me encaixei em um grupo legal de garotas que eram celebridades. Minha única amiga na indústria realmente é Taylor [Swift] , então me lembro de sentir que não pertencia."

A fala foi compartilhada no Instagram do canal de entretenimento E!. Ao ver a publicação, Francia deixou um comentário antes de deixar de seguir a amiga. "Interessante", disse a atriz

Neste domingo, 6, Selena se manifestou sobre a repercussão. Em um comentário feito em um vídeo de Stephanie Tleiji, que falava sobre o caso, a cantora escreveu: “Desculpe não ter mencionado todas as pessoas que eu conheço”.