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Francia Raisa, que doou rim para Selena Gomez, deixa de seguir a cantora

Declaração de que Taylor Swift seria a única amiga que tem deixou a relação de Selena e Francia abalada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:26

Francia Raísa doou um rim para ajudar tratamento de Selena Gomez contra o lúpus em 2017
Francia Raísa doou um rim para ajudar tratamento de Selena Gomez contra o lúpus em 2017 Crédito: Instagram/@selenagomez
Durante seu tratamento contra o lúpus, Selena Gomez recebeu a doação de um rim de sua, até então, amiga Francia Raisa. No entanto, uma declaração recente da cantora pode ter abalado essa relação. Em entrevista à revista Rolling Stone sobre seu novo documentário My Mind & Me, Selena comentou que sua única amiga de verdade, no meio artístico, é Taylor Swift.
Após essa declaração, a atriz deixou de seguir a cantora nas redes sociais.
Sobre sua experiência no ramo, Selena disse: "Eu nunca me encaixei em um grupo legal de garotas que eram celebridades. Minha única amiga na indústria realmente é Taylor [Swift] , então me lembro de sentir que não pertencia."
A fala foi compartilhada no Instagram do canal de entretenimento E!. Ao ver a publicação, Francia deixou um comentário antes de deixar de seguir a amiga. "Interessante", disse a atriz
Neste domingo, 6, Selena se manifestou sobre a repercussão. Em um comentário feito em um vídeo de Stephanie Tleiji, que falava sobre o caso, a cantora escreveu: “Desculpe não ter mencionado todas as pessoas que eu conheço”. 
Até o momento da publicação desta matéria, a atriz não havia se pronunciado novamente e nem havia voltado a seguir Selena.

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